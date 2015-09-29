29 сентября Православная Церковь отмечает день памяти чудотворного образа Богородицы "Призри на смирение"
29 сентября Православная Церковь отмечает день памяти чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Призри на смирение».
Впервые икона Божьей Матери «Призри на смирение» явилась в 1420 году на Каменном озере в Псковской области.
В Псковской летописи встречается упоминание об этом образе:
«В лето 6934 (1426), тоя же осени, бысть знамение от иконы святыя Богородицы, на Камене озере, у Василя у двора: шла кровь из правого ока, и на место капала, где стояла, и на пути шла кровь, как везли от иконы в убрус, как в Псков провадили икону Пречистыя, месяца сентября в 16, на память святыя великомученицы Евфимии».
Икона была перевезена в Псков и хранилась в соборном Троицком храме. В память этого перенесения празднование в честь иконы было установлено 29 сентября.
В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем, хранящийся в киевском Введенском мужском монастыре, чудесным образом отпечатался на стекле, прикрывавшем икону и не соприкасавшимся с ней.
Киевские ученые, проведя всестороннее исследование, пришли к выводу, что изображение на стекле является нерукотворным, и в то же время не смогли дать научного объяснения произошедшему чуду.
В Свято-Введенском мужском монастыре Киева, где хранится этот чудотворный образ, в этот день состоятся праздничные службы.