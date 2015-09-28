Во Львовской области сгорел храм УПЦ КП

В селе Стриганка Каменка-Бугского района Львовской области в результате пожара уничтожено здание Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 27 сентября около 12:30 в деревянной церкви Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ-КП возник пожар, вследствие которого огнем уничтожено здание церкви.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщается, в 14:53 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС ликвидировали пожар, не допустив распространение огня на расположенные рядом колокольню и хозяйственное здание. Причина пожара и размеры материальных убытков устанавливаются.