Во Львовской области сгорел храм УПЦ КП
14:15, 28 сентября 2015Православие
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В селе Стриганка Каменка-Бугского района Львовской области в результате пожара уничтожено здание Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 27 сентября около 12:30 в деревянной церкви Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ-КП возник пожар, вследствие которого огнем уничтожено здание церкви.
В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщается, в 14:53 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС ликвидировали пожар, не допустив распространение огня на расположенные рядом колокольню и хозяйственное здание. Причина пожара и размеры материальных убытков устанавливаются.
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