Синодальный информационный отдел УПЦ провел брифинг с участием пострадавших от избиения на Тернопольщине (укр.)

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія 25 вересня в актовій залі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відбувся брифінг для ЗМІ, присвячений побиттю віруючих у Тернопільській області, яке сталося 21 вересня.

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Брифінг очолив голова Синодального інформаційного відділу УПЦ, єпископ Ірпінський Климент

У брифінгу взяв участь голова Синодального інформаційного відділу УПЦ єпископ Ірпінський Климент, голова інформаційно-просвітницького відділу Тернопільської єпархії протоієрей Георгій Казмірук і миряни, які постраждали внаслідок інциденту, що стався на свято Різдва Богородиці біля Свято-Георгіївського храму в с. Катеринівка Тернопільської області.

Даний захід для ЗМІ був організований з метою запобігання розповсюдженню дезінформації, яку озвучують представники окремних державних установ з метою уникнути відповідальності за розпалення міжконфесійної ворожнечі та нанесення важких тілесних ушкоджень мирним беззбройним громадянам, серед котрих були жінки та люди похилого віку.

На початку брифінгу присутнім було показано відео, на якомучітко видно, як люди із закритим обличчям та шевронами «Правого сектора» застосовують силу до літніх жінок – мешканок Катеринівки, перешкоджаючи їм пройти на подвір’я храму. Далі присутні могли побачити кадри, на яких представник батальйону “Тернопіль-2″ наносить тілесні ушкодження вірянам УПЦ, а також інші фіксації фізичного насилля проти мирних громадян, котрі не мали ані зброї, ані засобів захисту.

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Після перегляду відео, безпосередній свідок подій протоієрей Георгій Казмірук розповів присутнім про те, як представники «Київського патріархату» захопили храм, виламавши в ньому шибку та зламавши замки зсередини. При цьому, було захоплено майно, церковне начиння та священні предмети, які належать парафії УПЦ. Міліція не перешкоджала озброєним радикалам чинити супротив мешканкам Катеринівки потрапити до храму, чим, вочевидь, сприяла порушенню законодавства України.

Отець Георгій розповів, що перед захопленням храму бійці «Правого сектору» вибили шибки в будинку однієї з парафіянок УПЦ та напустили у приміщення перцевого газу. Після цього інші парафіяни змушені були викликати швидку літній жінці.

Він зазначив, що представники Національної гвардії діяли спільно з молодиками «Правого сектору». Постраждалих внаслідок побиття було більше, ніж 15 осіб. Однак по селу ходять агресивні люди і залякуваннями примушують людей не писати заяви до міліції. Представники «Правого сектору» вимагали від лікарів Кременецької районної лікарні дані про тих, хто звернувся за медичною допомогою після побиття 21 вересня.

Потерпілий Василь Левченко розповів, що коли беззбройні віряни УПЦ знаходилися біля внутрішнього боку церковного паркану, військові отримали команду бити і стали лупцювати кийками, або завдавати ударів ногами по беззахисним людям. Особисто йому було завдано ударів по спині в області нирок. Тих, хто падав на землю, продовжували бити або брали за руки та ноги і перекидали через паркан.

Потерпіла Людмила Дробот розповіла, що особисто чула наказ воякам бити людей. Коли вона допомагала постраждалим, один чоловік у камуфляжі вдарив її в живіт. Окрім того, вона двічі отримала удари гумовим кийком по руці, в наслідок чого в неї стався перелом. Швидка, яку вона згодом викликала, не надала допомоги, тому Людмила змушена була сама їхати до лікарні, де після обстеження їй наклали гіпс.

Мешканка с. Катеринівка Зинаїда Берекета розповіла журналістам, як представники «Київського патріархату» виламували шибку в храмі та як «Правий сектор» сприяв захопленню храму розкольниками і бив парафіян.

Журналісти мали нагоду задати присутнім питання та отримати відповіді.

Підсумовуючи брифінг, єпископ Климент зауважив, що спроби спотворити реальну дійсність і звинуватити у побитті беззахисних вірян УПЦ їх же самих, як це змальовує в своїх заявах Директор департаменту у справах релігій і національностей А.Юраш, є цинізмом з боку представників влади. Такою дезінформацією окремі чиновники намагаються уникнути кримінальної відповідальності не лише за те, що призвело до подій у Катеринівці, але й відповідальності за нанесення шкоди іміджу України перед світовою спільнотою. Такі чиновники дискредитують українську владу.

Владика Климент звернувся до Міністерства культури України з відкритим запитанням: як можна узгодити версію Містерства щодо подій в Катеринівці з заявою «Правого сектора» від 23.09.2015 р.на офіційному сайті під назвою «”Правий сектор” відвоював у Москви ще одну церкву»? Адже в цій заяві радикального угрупування, яке відоме своїми розбоями в різних регіонах України, стверджується: «Офіційно заявляємо, що надалі будемо відстоювати творення Української Помісної Христової Церкви будь-якими доступними методами!» і підкріпило свої слова відповідним відео.

Офіційний сайт УПЦ