В УПЦ прокомментировали новое правило получения помощи для переселенцев

Выполнение функции контроля государство должно сочетать с заботой о своих граждан.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ протоиерей Владислав Диханов, комментируя новое правило получения помощи для переселенцев, которое предусматривает предоставление «декларации о непричастности к преступлениям».

«К нам обращалось порой 30-50 переселенцев в день с просьбами о помощи – среди них были разные люди. Одни имели реальные проблемы, а другие пытались обмануть в корыстных целях, и это проявлялось в процессе беседы с ними. Если человек идет на сознательный обман, рано или поздно это раскроется», – отметил отец Владислав.

При этом священнослужитель подчеркнул, что, исходя из моральных соображений, Церковь призывает к тому, чтобы люди больше доверяли друг другу.

«Недоверчивое и подозрительное отношение к себе мы можем перекрывать максимальной честностью, в частности – в отношениях с государственными структурами», – подчеркнул протоиерей УПЦ.

Как сообщалось, с 9 сентября вступило в силу постановление Кабинета министров Украины о внесении изменений к правилам получения помощи для перемещенных лиц. Одним из нововведений стало требование оформления «декларации о непричастности к преступлениям».