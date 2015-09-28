В УПЦ просят киевлян поддержать инициативу переименования улицы в честь митрополита Владимира

В Украинской Православной Церкви просят киевлян поддержать инициативу по переименованию улицы Кирова в Деснянском районе - на улицу митрополита Владимира Сабодана.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на главу отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова.

«Учитывая духовную силу и опыт Блаженнейшего митрополита Владимира, который объединял Украину и украинцев, он достоин того, чтобы, как минимум, в столице нашего государства была улица с его именем», - отметил отец Владислав.

Улица Кирова расположена рядом со Свято-Троицким собором на Троещине. Киевская городская государственная администрация будет проводить общественное обсуждение переименования до 10 ноября этого года. Проголосовать и высказать свое мнение можно на сайте КГГА. http://projects.kievcity.gov.ua/projects/view.php?P=124

Сейчас большинство жителей столицы (490 против 32) поддержали инициативу по переименованию улицы Кирова - на улицу митрополита Владимира Сабодана.

Справка. Митрополит Володиимир (Сабодан) родился 23 ноября 1935 года. Архиерей Украинской Православной Церкви с 1966 года, с 1992 года - ее предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины. 5 июля, в Киеве, на 78 году жизни Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир отошел в вечность.