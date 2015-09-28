В УПЦ надеются, что позиция Яценюка поможет раскрыть преступления против священнослужителей

13:05, 28 сентября 2015
Православие
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В Украинской Православной Церкви надеются, что инициированная в сентябре премьер-министром Украины Арсением Яценюком встреча представителей церквей и правоохранителей для обсуждения преступлений против священнослужителей станет конкретным делом и будет способствовать улучшению религиозной ситуации в государстве.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу).

Архімандрит Віктор (Коцаба)

«Также надеемся, что заявление руководителя правительства поможет направить решения любых вопросов относительно Церкви в правовое русло. Наше государство декларирует приоритет закона, а это означает переход от деклараций к конкретным действиям», – отметил архимандрит Виктор.

По его словам, представители УПЦ уже неоднократно обращались к Президенту, Кабинету министров, органам местной власти, а также институтам международного права, в частности – в Отдел по защите прав человека Совета Европы, с просьбой защитить права православных христиан в Украине.

«Сейчас ведется беспрецедентная для новейшей истории Украины пропаганда против УПЦ. Некоторые СМИ – то ли выполняя чей-то заказ, или по собственной инициативе – пытаются всячески навредить именно УПЦ. Часто они акцентируют внимание на таких вещах, которые не имеют никакого отношения к Церкви в целом или являются вымышленными. Все это, конечно, создает напряжение в обществе и приводит к отдельным проявлениям агрессии в отношении Церкви и ее представителей. Также часто к этим акциям присоединяются и определенные политические силы, которые считают, что антицерковная пропаганда поможет им доказать свой патриотизм. Результатами таких действий, к сожалению, становятся захваты наших храмов, нападения на священников и даже убийства», – подчеркнул архимандрит Виктор.

Как сообщалось, 16 сентября на заседании с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал встречу представителей церквей и правоохранителей для обсуждения преступлений в отношении священнослужителей.

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