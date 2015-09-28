В УПЦ надеются, что позиция Яценюка поможет раскрыть преступления против священнослужителей

В Украинской Православной Церкви надеются, что инициированная в сентябре премьер-министром Украины Арсением Яценюком встреча представителей церквей и правоохранителей для обсуждения преступлений против священнослужителей станет конкретным делом и будет способствовать улучшению религиозной ситуации в государстве.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу).

«Также надеемся, что заявление руководителя правительства поможет направить решения любых вопросов относительно Церкви в правовое русло. Наше государство декларирует приоритет закона, а это означает переход от деклараций к конкретным действиям», – отметил архимандрит Виктор.

По его словам, представители УПЦ уже неоднократно обращались к Президенту, Кабинету министров, органам местной власти, а также институтам международного права, в частности – в Отдел по защите прав человека Совета Европы, с просьбой защитить права православных христиан в Украине.

«Сейчас ведется беспрецедентная для новейшей истории Украины пропаганда против УПЦ. Некоторые СМИ – то ли выполняя чей-то заказ, или по собственной инициативе – пытаются всячески навредить именно УПЦ. Часто они акцентируют внимание на таких вещах, которые не имеют никакого отношения к Церкви в целом или являются вымышленными. Все это, конечно, создает напряжение в обществе и приводит к отдельным проявлениям агрессии в отношении Церкви и ее представителей. Также часто к этим акциям присоединяются и определенные политические силы, которые считают, что антицерковная пропаганда поможет им доказать свой патриотизм. Результатами таких действий, к сожалению, становятся захваты наших храмов, нападения на священников и даже убийства», – подчеркнул архимандрит Виктор.

Как сообщалось, 16 сентября на заседании с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал встречу представителей церквей и правоохранителей для обсуждения преступлений в отношении священнослужителей.