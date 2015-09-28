В Черкассах скончался один из иерархов УАПЦ епископ Иларион

В Черкассах на 47-м году жизни скончался Епископ Черкасский и Кировоградский, управляющий Черкасской и Кировоградской епархией Украинской Автокефальной Православной Церкви Иларион (в миру Игорь Савчук).

Как сообщили УНИАН в Черкасской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви, епископ Иларион был одним из иерархов УАПЦ. Он умер в Черкассах 26 сентября от тяжелой и продолжительной болезни печени.

Сегодня в Свято-Троицком соборе села Красная Слобода Черкасского района, где он начинал свою службу священником, состоится отпевание епископа.