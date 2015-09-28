В Киево-Печерской лавре отметили праздник Воздвижения Креста Господня

27 сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию на площади у Ближних пещер перед Крестовоздвиженским храмом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает church.ua.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел; архиепископы Ровеньковский и Свердловской Пантелеимон, Городницкий Александр; епископ Дионисий (Константинов), а также братия монастыря в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка произнес проповедь перед многочисленной паствой, собравшейся в этот день на раннюю Литургию в Лавре.

За богослужением была возведена сугубая молитва за мир в Украине.

После отпуста Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил присутствующих архипастырей, духовенство и мирян с воскресным днем и праздником Воздвижения Креста Господня, а также благословил всех присутствующих.



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В VII веке честь обретения Креста Господня царицей Еленой были объединены с воспоминанием о другом славном событии - возвращение древа Животворящего Креста Господня из персидского плена.

В 614 году царь Персидский Хозрой во время войны с византийским императором Фокой завладел Иерусалимом, разграбил его и вывез в Персии древо Животворящего Креста Господня, где оно находилось 14 лет.

В 628 году император Ираклий после победы над персами торжественно вернул святыню в Иерусалим. Это событие состоялось 14 сентября (по старому стилю).