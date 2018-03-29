"Возьми крест свой, и следуй за Мною!" - о празднике Воздвижения Креста Господнего - протоиерей Андрей Печник

Сегодня, 27 сентября Православные отмечают Воздвижение Креста Господнего – один из двенадцати главных праздников Православный Церкви.

В этот день престольный праздник отмечает Крестовоздвиженский храм в Киеве на Подоле (ул. Воздвиженская,1).

О престольном празднике Центру информации УПЦ рассказал его настоятель протоиерей Андрей Печник.

- Обретение Креста Господнего было в 326 году. Мать благочестивого римского императора Константина Великого Святая равноапостольная Елена хотела отыскать тот самый крест, на котором был распят на Голгофе Господь наш Иисус Христос. Для этого она отправилась в Иерусалим и там от одного жителя узнала, что Крест был зарыт в земле на том же месте, где был храм языческой богини Венеры.

Землю раскопали и нашли три креста. Чтобы узнать, на котором из них был распят Иисус Христос, попеременно возлагали кресты на умершего, которого в тот момент несли для погребения. Два Креста не произвели никакого действия, а когда положили третий крест – мертвый воскрес.

Это чудо и многие другие чудеса указали на животворящий Крест. Народ желал приложиться к Кресту, но людей было так много, что многие не могли его даже увидеть.

Тогда иерусалимский патриарх Макарий взошел на возвышенное место, поднимал и осенял им людей таким образом, чтобы все могли видеть его. Повергаясь пред Крестом, все присутствующие при сем восклицали: «Господи помилуй!».

С этого времени, до 614 года Крест Христов находился в Иерусалиме, а в 614 году персидский царь Хосрой овладел Иерусалимом и разграбив храм Воскресения, вместе с другими сокровищами взял и Крест Господний. В руках неверных Крест находился 14 лет. В 628 году греческий император Ираклий заключил мир с персидским царем, тогда Крест Господин был возращен в Иерусалим. С этого времени постановлено праздновать Воздвижение Креста Господнего.

При ежегодном воспоминании этого события положено выносить из Алтаря Крест и повторять древнее Воздвижение и осенять народ с пением: «Господи помилуй!».

Поклоняясь святому Кресту мы невольно спрашиваем себя: «Почему Господу Иисусу Христу было угодно престать пред нами на Кресте, в таком страшном состоянии»? Бог Господь являл себя в величественном виде. Святые пророки видели Его на престоле, окруженным ангелами и пророками, воздающими Ему хвалу. И вот Господь явил себя нам на Кресте. Он принял на себя наши грехи и своими муками и страданиями он спасает нас и вводит нас в Царство небесное. И наши страдания исчезают.

Тот же смысл. Святой Ефрем Сирин говорит: «Что прохладный путь ведет к дьяволу, а страдания - к Господу». Когда мы живем тихо, спокойно и у нас все есть, разве часто на ум приходит имя Господа? Только тогда, когда мы познаем горе, настоящую скорбь, только тогда наш взор обращается к Господу Богу и наше сердце открывается для него.

Сегодня вокруг нас бурлит необъятное море жестокости, безнравственности, преступности, нечестности, лжи и обмана. И, кажется, что радость теряет свою силу и ценность. Но вот в душе встает образ Того, Который сам Истина и Правда. И мы преклоняемся пред ним, и мы уже не одиноки. Вот какие мысли приходят к нам, когда мы подходим к Святому Кресту.

Да оградит же нас Христос Спаситель благодатной силой своего Честного и Животворящего Креста, да избавит от всяких бед и несчастий, да укрепит нас в борьбе с грехом и да удостоит получить венец в царстве славы!

*** Святыни Крестовоздвиженского храма: Частица Креста Господня в Распятии (в алтаре). Икона свт. Митрофана Воронежского с частицей мощей.

Храм открыт: вторник - четверг: 10.00–15.00, пятница - воскресенье: 9.00–20.00.

Богослужение: Вечернее: пятница, суббота - 17.00 (зимой - 16.00), воскресенье (с акафистом) - 16.00.

Литургия: суббота - 08.00, воскресенье - 07.00 и 09.30.

Адрес: Киев, ул. Воздвиженская, 1. Тел. (044) 425 67 72.

Проезд: от метро «Контрактовая площадь», «Лукьяновская» - трамвай 14, 18 до остановки «Ул. Смирнова-Ласточкина».

Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".