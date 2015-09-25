Правоохранители открыли уголовное производство в отношении избитых верующих УПЦ из Тернопольщины

Правоохранительные органы Кременецкого района Тернопольской области открыли уголовное производство в отношении верующих Украинской Православной Церкви, которые получили травмы возле храма святого великомученика Георгия Победоносца во время столкновения 21 сентября в с. Катериновка Кременецкого района Тернопольской области.

Об этом рассказал клирик Тернопольской епархии УПЦ протоиерей Георгий Казмирук, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, начато уголовное производство по части 2 статьи 345 УК - угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

«Теперь верующих обвиняют в том, что якобы они избили бойцов из батальона «Тернополь-2» и других представителей милиции. Мы слышим, что в СМИ появляются новости, что они являются пострадавшими лицами, будто мы им ребра били. Но ведь на видео можно увидеть, что этого не было, а было наоборот. К тому же бойцы были в бронежилетах, они не могли пострадать. Они просто сели и уехали. А много наших пострадавших верующих сразу были госпитализированы "скорыми", остальные получили травмы разной степени тяжести и обращаются за медицинской помощью до сих пор», - рассказал отец Георгий.

При этом, по словам священника, «милиция отказывала пострадавшим верующим УПЦ и не принимала их заявления о совершении преступлений, их преследовании, избиении, нарушении их прав». Кроме того отец Георгий отмечает, что людям угрожают и запугивают их, чтобы те не обращались в милицию.

Как сообщалось, до последнего времени храм святого великомученика Георгия Победоносца в селе Катериновка Тернопольской области принадлежал местной парафии Украинской Православной Церкви.

Накануне 21 сентября, из-за спора вокруг этого храма, председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна подписал документ о том, что приходы УПЦ и УПЦ КП должны служить в этом храме поочередно.

В Тернопольской епархии УПЦ отказались выполнять это решение и обратились в суд, считая, что губернатор превысил свои полномочия. Пока суд рассматривал обращение приходы УПЦ и УПЦ КП служили во дворе храма.

21 сентября, около 15 часов, к церкви подъехали представители «Правого сектора» и вместе со сторонниками УПЦ КП, взломав окно, попали в храм и запустили туда священников Киевского Патриархата.

Узнав об этом, местные священнослужители и верующие УПЦ начали собираться возле церкви, но бойцы «Правого сектора» не пустили их на территорию храма. Поскольку там оставалось имущество прихода УПЦ, ее представители попросили милицию помочь им туда попасть, но правоохранители на это просьбу не отреагировали.

Позже подъехали бойцы батальона «Тернополь-2» с дубинками в руках. Вместе с представителями «Правого сектора» они избили местных прихожан УПЦ. Далее произошла стычка, в результате которой было травмировано 15 человек.

УПЦ намерена обжаловать в судебном порядке решение главы Тернопольской областной государственной администрации Степана Барны по попеременному проведению богослужений УПЦ и УПЦ КП в Катериновке.