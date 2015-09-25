Церковь самостоятельно решает, где должны быть ее епархиальные центры – пресс-секретарь ОВЦС УПЦ

Украинская Православная Церковь самостоятельно решает, где должны быть ее епархиальные центры.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, комментируя призыв директора департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрея Юраша к УПЦ, перенести свои епархиальные центры, которые находятся в оккупированных районах, на подконтрольные Украине территории.

Этот призыв директор департамента по делам религий и национальностей озвучил 25 сентября во время пресс-конференции в Укринформе.

«Заявление Андрея Юраша является вмешательством во внутренние дела Церкви. А по форме подачи оно еще и имеет вид шантажа или даже ультиматума: «если не сделаете, то...», «покажите обществу, с кем вы...». Мы с народом Украины, разделенным войной и пропагандой. Или господин директор не считает население Крыма и Донбасса частью народа Украины? УПЦ самостоятельно решает, где должны быть ее епархиальные центры и не нуждается в указаниях со стороны чиновников», – отметил отец Николай.

По его словам, Церковь должна ориентироваться на реальных верующих людей, а не на политические центры.

«В сегодняшней ситуации Украинскому государству такие шаги делать просто глупо, потому епархии Украинской Православной Церкви на Донбассе, где каждый день за богослужением вспоминается Киев и Украина в титуле Митрополита Онуфрия, является фактически единственным позитивным упоминанием о Киеве и Украине среди местных людей, которые живут там в условиях как реальной, так и информационной войны. Потерять это – стратегически неправильно. Украинское государство утратило свой политический Крым и часть Донбасса. УПЦ свой церковный Крым и церковный Донбасс не потеряла», – подчеркнул представитель ОВЦС УПЦ.

Отец Николай отметил, что донбасские епархии подчиняются церковному Киеву.

«Там также проживают наши люди, и мы не должны от них отказываться. Мы должны заботиться о всех верующих и не отказываться от них в угоду временным чиновникам. Настоящий патриотизм не в том, чтобы оставить людей и уйти, а в том, чтобы вернуть их сердца в Киев и Украину. Так что, перед тем как делать заявления о том, где должны находиться наши епархиальные центры, надо думать про всю Украину, с Крымом и Донбассом включительно», – сказал священнослужитель.