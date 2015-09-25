Предстоятель УПЦ жителям Славянска: Я склоняю свою голову перед вами за ваше мужество

24 сентября, в завершение своего архипастырского визита в епархии Донетчины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил Славянск. Об этом сообщает church.ua.

У врат Кафедрального собора в честь св. Александра Невского Предстоятеля встречали митрополит Горловский и Славянский Митрофан, архиереи из Донецкой области, благочинный Александро-Невского округа протоиерей Николай Фоменко и духовенство Горловской епархии.

В своем слове к многочисленным верующим, которые пришли в этот день в храм, Блаженнейший Владыка отметил мужество жителей Донбасса, которым пришлось перенести большие испытания войной.

Его Блаженство отметил, что «когда человек с терпением переживает скорби и испытания, он приближается к Богу. Тогда человек начинает осознавать, что единственным помощником для него в сложных обстоятельствах есть Господь».

«Я склоняю свою главу перед вами, дорогие владыки, отцы, братья и сестры. Вы мужественно перенесли все, что Бог попустил вам. Вы сохранили в себе любовь к Богу и друг к другу, а также любовь к врагам», - сказал Предстоятель.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил особую благодарность митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану за его труды в епархии во времена войны.

«Вам Бог послал сложное испытание, и Вы его вынесли с достоинством. Вы для нас является одним из примеров мужества и верности Богу и Святой Его Церкви».