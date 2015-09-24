Предстоятель УПЦ возглавил торжества по случаю праздника Собора Святогорских святых в Свято-Успенской лавре

24 сентября, в день памяти Собора Святогорских святых, в рамках архипастырского визита в епархии Донетчины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Святогорской лавры. Об этом сообщает church.ua.

Его Блаженству сослужили митрополиты Донецкий и Мариупольский Иларион, Святогорский Арсений, Горловский и Славянский Митрофан; архиепископы Краснолиманский Алипий, Запорожский и Мелитопольский Лука, Макеевский Варнава, Изюмский и Купянский Елисей, Днепродзержинский и Царичанский Владимир, Северодонецкий и Старобельского Никодим; епископы Иннокентий (Шестопаль), Ирпенский Климент, а также духовенство монастыря. За богослужением молился мэр Святогорска Александр Дзюба.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к многотысячной пастве донецкой земли со словом проповеди.

Во время Литургии была вознесена сугубая молитва за мир в Украине, а также совершена заупокойная ектения по всем погибшим во время вооруженного противостояния на востоке страны.

По окончании богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил наместника Лавры, насельников и всех присутствующих с праздником Собора Святогорских святых. За заслуги перед Украинской Православной Церковью Его Блаженство наградил митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона орденом преподобных Антония и Феодосия Печерских I степени. Также церковными отличиями были награждены благотворители Святогорской обители.

После поздравлений и награждения состоялся крестный ход к памятнику Пресвятой Богородицы, где Предстоятель УПЦ возглавил молебен преподобным Святогорским святым. По завершении молебного пения Блаженнейший владыка окропил верующих святой водой и благословил всех.

Позже Его Блаженство в Актовом зале обители наградил организаторов помощи переселенцам с Востока Украины и участников волонтерского движения церковными орденами. После чего встретился с братией Лавры, рассказал им об особенностях монашеского подвига в наше время и дал духовные наставления.