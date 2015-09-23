Начался визит Предстоятеля УПЦ в Донецкую епархию (укр.)

23 вересня, в рамках Архіпастирського візиту до єпархії Донецької області, Предстоятель Української Православної Церкви, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій прибув до Краматорська.

Того ж дня Блаженніший владика відвідав Сергіївський жіночий монастир Горлівської єпархії, де звершив молебень перед місцевою шанованою іконою Божої Матері «Скоропослушниця».

Після молебню Архіпастир звернувся до всіх присутніх із первосвятительським словом.

Зокрема він зазначив: «Перш за все я хочу вклонитися правлячим архієреям Донецької області, а також усім священикам і віруючим за їхній подвиг стояння у вірі. Ми знаємо про обставини, які супроводжують ваше життя із засобів масової інформації, але ні телевізор, ні газети, ні Інтернет, не зможуть передати всього того горя, яке ви пережили під час бойових дій. Священик покликаний нести не лише своє горе, але і горе своєї пастви, і тому я вклоняюся всім священнослужителям, які мужньо виконують свій пастирський обов’язок не дивлячись ні на які зовнішні обставини».

Блаженніший владика також наголосив, що його візит є візитом благовіствування миру: «Всі конфлікти, що виникають між людьми повинні вирішуватися лише мирним шляхом. Ми молимося, щоби ніколи не було війни не лише тут, на Донбасі, але і в будь-якій частині земної кулі, оскільки війна є найгіршим проявом гріховності людини».

Після цього Його Блаженство відвідав скит Святогірської Лаври на честь святителя Іоанна Шанхайського у с. Адамівка, що повязане із життям святителя Іоанна Шанхайського, з якого походив родом святитель Іоанн Тобольський. Також Предстоятель УПЦ завітав до скита Святогірської Лаври на честь ікони «Всіх скорботних Радість» у с. Богородичне та вклонився місцевим святиням.

Сьогодні ввечері, напередодні дня памяті Собору Святогірських святих Предстоятель очолить всенічне бдіння у Свято-Успенській Святогірській Лаврі. Початок богослужіння о 17:00. Почути трансляцію всенічного бдіння можна за посиланням.

За матеріалами офіційного сайту УПЦ