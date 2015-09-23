Предстоятель УПЦ обратился к Президенту в связи с религиозным конфликтом на Тернопольщине: травмированы 15 человек

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий в письме к Президенту Украины Петру Порошенко выразил обеспокоенность по поводу религиозного конфликта, который произошел 21 сентября в селе Катериновка Тернопольской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в открытом письме к главе государства Блаженнейший Онуфрий рассказал о применении силы по отношению к верующим УПЦ, в результате чего были травмированы 15 человек.

Предстоятель УПЦ отметил, что к межконфессиональной розни на Тернопольщине привели системные нарушения религиозного законодательства в регионе, а также подчеркнул, что силовые методы решения религиозных межконфессиональных конфликтов с участием радикальных сил недопустимы.

Блаженнейший Онуфрий пожелал Главе государства, чтобы молитвенный Покров Пресвятой Богородицы сохранил украинский народ от войн и раздора, и восстановил мир и благополучие на украинской земле.

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Как сообщалось, 21 сентября в Тернопольской епархии УПЦ заявили о силовом захвате храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Катериновка бойцами батальона «Тернополь», «Правого сектора» и представителями Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.