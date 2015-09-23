Европейские журналисты получили документы о нарушении прав верующих УПЦ

Представители ведущих СМИ Германии, Италии и Австрии получили документы о нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви.

Соответствующие материалы в ходе встречи 22 сентября передал европейским журналистам управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

Митрополит Антоний отметил, что с большинством украинских конфессий Украинская Православная Церковь имеет ровные отношения.

«Однако этого нельзя сказать об отношениях с УПЦ КП, представители которой при поддержке некоторых политических партий, иногда местной власти и даже вооруженных формирований продолжают захватывать храмы УПЦ», – подчеркнул управляющий делами УПЦ.

По мнению митрополита Антония, пытаться разрушить УПЦ значит пытаться разрушить Украину.

«В Украине больше не существует такой институции, которая присутствует во всех регионах нашей страны», – отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит также подчеркнул, что для Церкви не существует разделения верующих по языковым, культурными или политическими признаками.

«В этом смысле членами Украинской Православной Церкви есть и те верующие, которые проживают в Крыму и на Донбассе. Церковь выступает за мир и стабильность в украинском обществе», – отметил управляющий делами УПЦ.