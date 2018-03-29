Каждое лицо на этой выставке – это лицо эпохи: в столице открылась выставка к 400-летию Киевских духовных школ (укр.)

На території Нацiонального Києво-Печерського iсторико-культурного заповiдника у виставковому залі Свято-Успенського собору сьогодні відкрилась виставка «Православне джерело духовних шкіл», присвячена 400-річчю Київських духовних шкіл.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, на виставці представлені святині та унікальні історичні експонати пов’язані з історією Церкви та духовної школи.

«У духовній школі у різні часи було багато особистостей, значних як для церковної історії так і для історії різних держав. Кожне обличчя, представлене на цій виставці – це обличчя епохи, обличчя тривог та переживань, якими жила Церква. І це завжди обличчя віруючої людини, у якої є майбутнє, є перспектива. Багато з тих, кого ми бачимо на цих фото, ми бачимо і на іконах. Вони - взірці духовного та інтелектуального розвитку, їх життєві шляхи - приклади гідного подолання труднощів для кожної людини», - сказав на відкритті виставки Керуючий справами УПЦ Митрополит Антоній (Паканич).

Серед експонатів, які представлені на виставці: напрестольний хрест Єрусалимського Патріарха Феофана (1600 р.), напрестольне Євангеліє Києво-Братського монастиря (1744 р.), копія Києво-Братської ікони Божої Матері (кін. ХІХ ст.), ряд стародруків (ХVІІ ст.), портрети ректорів, оригінальні історичні фотоархіви, документи та богословські праці (ХІХ ст.), а також ікона Святих випускників Київських духовних шкіл.

Виставка відбувається з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія і триватиме до 11 листопада.

Організатори виставки: Київська духовна академія і семінарія УПЦ у співпраці з Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником та музеєм «Православна Україна».

Виставка відбувається на території Нацiонального Києво-Печерського iсторико-культурного заповiдника. Заповідник працює без вихідних з 09.00 до 18.00, каса - до 17.00. Вхід на територію заповідника - відповідно до встановлених правил. Вхід у виставковий зал Свято-Успенського собору (корпус №80) безкоштовний.

Довідка Центра інформації УПЦ

У 2015 році в Україні відзначається 400-річчя Київських духовних шкіл. Самобутня київська богословська освітня традиція бере початок від 1615 року, коли у Києві на Подолі було засновано Братську школу.

З 1632 року після об’єднання з Лаврською школою, вона була перетворена на Київський колегіум, головним покровителем якого став святитель Петро Могила. Згодом колегіум набув статусу академії та на честь свого покровителя отримав назву «Києво-Могилянська академія». Протягом 1817-1819 рр. у Києві було проведено освітню реформу, в результаті якої на базі Києво-Могилянської академії було створено Київську духовну академію, Київську духовну семінарію та Києво-Подільське духовне училище. На початку 1920-х років, після встановлення в Україні радянської влади, духовні навчальні заклади припинили своє існування.

Відродження духовної освіти у Києві відбулося у 1989 році, коли у стінах Києво-Печерської лаври почала діяти Київська духовна семінарія, а у 1992 році здійснено перший набір до Київської духовної академії. Сьогодні Київські духовні школи - це навчальний комплекс, який готує кандидатів у священство, співробітників церковних установ та спеціалістів в різних галузях церковної науки.

23 грудня 2014 року Священний Синод Української Православної Церкви прийняв рішення про відзначення на загальноцерковному рівні 400-річчя Київських духовних шкіл. Виставка «Православне джерело духовних знань» є одним із ювілейних заходів.