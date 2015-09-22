Городищенский монастырь на Хмельнитчине отметил свой престольный праздник

21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Городищенском Рождества Богородицы мужской монастырь Шепетовской епархии. Об этом сообщает church.ua.

Его Блаженству сослужили митрополиты: Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры; Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами УПЦ; Ровенский и Острожский Варфоломей, Почаевский Владимир, наместник Свято-Успенской Почаевской лавры; архиепископы Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, Шепетовский и Славутский Пантелеимон, Яготинский Серафим, Городницкий Александр; епископ Конотопский и Глуховский Роман, а также духовенство епархии.

После чтения Святого Евангелия Архипастырь обратился к многочисленной пастве со словом проповеди.

По окончании богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий наградил управляющего Шепетовской епархией архиепископа Пантелеимона орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени, а также вручил благотворителям обители отличия Украинской Православной Церкви.

После награждения Его Блаженство возглавил многолюдный крестный ход монастырем, по завершении которого поздравил всех присутствующих с престольным праздником обители и благословил всех.

* * *

История Городищенской обители восходит к XVI в., когда в 1538 году владелец Городища князь Корецкий Богуш Федорович основал здесь мужской монастырь и завещал своему сыну Иоакиму хранить в этой обители Православие. В начале XVIII в. монастырь обеднел и перестал существовать. В 1746-1782 гг. князья Любомирские (хозяева Городища с кон. XVII в.) возвели на месте бывшей обители каменный католический монастырь ордена кармелитов. В 1832 г. он был закрыт, а костел стал православным приходом. В 1858 году при храме основали женскую обитель Рождества Пресвятой Богородицы. Во второй половине XIX в. монастырь содержал женское училище, школу для сирот и больницу. В 1923 году обитель была закрыта. При советской власти на ее территории находились школа для кадров компартии, санаторий, военный госпиталь. В 1941 г. женский монастырь был возрожден, но в 60-х гг. вновь закрыт. На его месте была основана психиатрическая больница. В 1995-1996 гг. на исторической территории монастыря в Городище была открыта мужская обитель. В 2004 году был завершен ремонт храма Рождества Пресвятой Богородицы.