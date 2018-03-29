Небесный покровитель ликвидаторов аварии на ЧАЭС: о святителе Феодосии Черниговском – протоиерей Александр Билокур

В день памяти святителя Феодосия Черниговского, 22 сентября, престольный праздник отмечает столичный храм святителя Феодосия Черниговского (ул. Чернобыльская, 2. ст.м. «Житомирская»).

О жизни святителя Центру информации УПЦ рассказал настоятель храма протоиерей Александр Билокур.

- Для нашего храма Феодосий Черниговский прежде всего дорог как небесный покровитель, молитвенник за нас.

Он родился в 30-х годах XVII века в благочестивой дворянской семье. Учился в Киевской Братской Богоявленной школе, где решил посвятить себя Богу. Был архидиаконом Киево-Софийского собора, иеромонахом Крупицкого Батуринского монастыря.

Позже, как свидетельствует Черниговская летопись, был игуменом Корсунского монастыря. А в 1664 году святой Феодосий был назначен игуменом Киевского Выдубицкого монастыря.

Святителя Феодосия знали как человека высокодуховного и ответственного, и, спустя время, его назначили управляющим делами Киевской митрополии. Позже он стал архимандритом Свято-Успенского Елецкого мужского монастыря.

11 сентября в 1692 году святитель Феодосий был наречен архиепископом Чернигова и Новгородка (Новгород-Северска), а 13 сентября был посвящен в святительский сан.

О святителе можно сказать, что он был пастырем миролюбивым и справедливым, а также очень внимательным к нуждам других людей.

Феодосий Черниговский был духовником самого Ивана Мазепы. Считается, что это время было самое лучшее и продуктивное для известного украинского гетмана.

Умер святитель Феодосий Черниговский в 1696 году. Его мощи почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе

Уже в наше время, после Чернобыльской трагедии в 1986 году, город Чернигов очень сильно пострадал. По молитвам святителю Феодосию Черниговскому многие люди тогда обретали исцеление.

С тех пор святитель Феодосий Черниговский является покровителем чернобыльцев. Ежедневно в нашем храме молятся о чернобыльцах усопших и о здравии ликвидаторов ЧАЭС. Храм был заложен в 2001 году, а 22 сентября 2002 года состоялось первое богослужение.

Сегодня одновременно он может принять около 200 человек.

В Божий храм идут в здравии и в болезни. Сегодня все больше и больше людей идут в Божий дом, участвуют в церковной жизни, посещают литургии, причащаются и благодать наполняет их сердца.

Святыня храма святителя Феодосия Черниговского - икона свт. Феодосия Черниговского с частицей мощей.

В марте 2003 г. во время паломничества прихожан храма в Чернигов Митрополитом Черниговским и Нежинским Антонием († 2003) были переданы частички мощей свт. Феодосия Черниговского и прп. Лаврентия Черниговского. Частички помещены в иконы.

Чтимая икона храма - Божией Матери «Взыскание погибших (Святошинская)». Подробнее о храме можно узнать ЗДЕСЬ

Фото www.hram-feodosy.kiev.ua

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