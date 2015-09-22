20 сентября в городе Оточец (Республика Словения) на VIII встрече межправославной инициативной сети по изучению религий и деструктивных сект представители Поместных Православных Церквей выразили обеспокоенность в связи с преследованиями канонической Православной Церкви в Украине. Об этом сообщает сайт church.ua.

В принятом единогласно участниками встречи специальном заявлении, в частности, говорится:

«Участники Восьмой встречи межправославной сети по изучению религий и деструктивных сект с болью в сердце воспринимают трагические события, происходящие на Востоке Украины. Мы, представители Поместных Православных Церквей, молимся за скорейшее прекращение братоубийственной войны, унесшей уже тысячи жизней.

Вместе с тем мы обеспокоены преследованием, которым подвергается каноническая Украинская Православная Церковь.

Считаем неприемлемым и недопустимым распространение в СМИ Украины провокационных сюжетов об Украинской Православной Церкви, направленных на дискриминацию по религиозному признаку, следствием чего зачастую происходят случаи насилия над клириками и мирянами УПЦ, а также акты вандализма в отношении святынь. Таким образом еще больше усиливается напряжение в украинском обществе.

Участники конференции решительно осуждают захваты православных храмов, которые осуществляют сторонники раскольнической группировки «Киевский патриархат».

Выражаем поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всем верным чадам Украинской Православной Церкви. Призываем народ Украины, особенно стороны, вовлеченные в конфликт, к скорейшему примирению и восстановлению завещанного нам мира Христова».