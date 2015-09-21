Блаженніший Онуфрій: Використовувати свої таланти лише на земне – це закопувати їх (укр.)

У своїй недільній проповіді Блаженніший Митрополит Онуфрій почав своє архіпастирське слово нагадуванням про неминучість Страшного Суду, на якому кожна людина дасть звіт про своє земне життя.

Про те, як цей Суд буде відбуватися, Господь розповів в притчі про таланти. Талант – це дар, який Господь дає людині. Людина може отримати особливі здібності – дари, і проявити себе у самих різних сферах – мистецтві, медицині, церковному служінні… Але всі ці таланти належать Богові. Тому, чим би ми не були обдаровані, пишатися цими надбаннями ми не маємо морального права. Адже, як сказаного в Євангельскій притчі, всі таланти дає кожній людині Бог. Він їх справжній Володар.

Його Блаженство зазначив, що потрібно отримані дари використовувати правильно – з їх допомогою жертовно служити ближньому, і таким чином множити таланти для вічності. Якщо ж використовувати обдарування для себе, задовольняти тільки свої земні потреби – це означає закопувати їх в землю, не реалізуючи належним чином.

Кожна людина має якісь обдарування від Бога, які нам дані, щоб жертовно служити ближнім, допомагати їм і творити добро, а якщо гріх перешкоджає цьому, потрібно просити у Бога прощення і допомоги.

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