Как простому человеку пережить финансовый кризис? - Митрополит Антоний

- Современный мир сотрясается под ударами финансовой бури. Идут ко дну корпорации, фондовые рынки переживают свою Хиросиму, а многие валюты стремительно теряют стоимость. Отголоски этих событий слышны и в Украине. К несчастью, они накладываются на непростую ситуацию в стране, среди граждан которой процесс «затягивания пояса» становится обыденностью.

Всему есть свой предел. И если ситуация будет ухудшаться, может наступить момент, когда речь будет идти об элементарном выживании.

При таких раскладах стоит помнить о словах царя Давида: «Я молод был и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящих хлеба». Всякий, кто старается бороться со своими грехами, стремится к Богу и ставит Его превыше всего в жизни, сможет со своими родными пройти через любые испытания. В том числе и финансовый кризис. Господь дарует им такие жизненные обстоятельства, которые позволят в достатке пережить самые страшные времена.

Помимо этого, на первый план должен выйти общинный строй жизни. В настоящей общине все являются друг для друга братьями и сестрами, знают о личных обстоятельствах и проблемах тех, с которыми они каждую неделю приступают к Таинствам. Это одна большая семья, в которой существуют общие радости и общие трудности. Сегодня одни помогают тем, кто нуждается в поддержке. Завтра ситуация может измениться и уже те, кто еще вчера принимал помощь, сами становятся подспорьем для своих недавних благодетелей.

Это и есть естественная реакция на жизненные вызовы. Все упирается в взаимовыручку и готовность подставить плечо ближнему в трудную минуту.

Для многих первым шагом может стать налаживание хорошего контакта с соседями по лестничной клетке или подъезду. Если вы знаете, что у бабушки из соседней квартиры не хватает денег на необходимые лекарства, помогите ей. Вместе собрать нужную сумму проще, чем одному. Как и поддержать одинокую мать с маленьким ребенком, договорившись, например, поочередно приносить им приготовленную вами еду.

Вариантов может быть много. Главное – через искреннее участие к проблемам других мы становимся ближе к Богу. А Господь никогда не оставит тех, кто стремится стать на путь праведников.

“Аргументы и факты”