Православные празднуют Вторую Пречистую: об истории праздника и традициях - архимандрит Виктор (Коцаба)

Православная Церковь 21 сентября празднует один из двенадцати крупнейших церковных праздников - Рождество Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на главу административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), в народе этот праздник еще называют «Второй Пречистой», поскольку первой был праздник Успения Пресвятой Богородицы. Также этот праздник называют еще «осениной» ведь в этот день по народному календарю наступает осень.

"Рождество Пресвятой Богородицы отмечается как праздник настоящей радости. Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обещания Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола. Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, благочестия и бессмертной жизни. Матерь Божия считается христианами Матерью и милосердной Заступницей перед Богом за род человеческий, к Которой они постоянно обращаются с сыновним уважением ", - рассказывает священник.

В то же время он отмечает, что о самом событии праздника - рождение Богородицы Евангелие не рассказывает.

"Евангелие даже не подает имен Ее родителей. Всю эту информацию можно узнать лишь из традиции Церкви и апокрифов. Согласно церковному преданию, основанному на апокрифическом Протоевангелии Иакова (написано около 170-180 гг.), Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете (Ин. 1:46). Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна - архиерейского рода из дома первосвященника Аарона ", - рассказывает отец Виктор.

"Достигнув преклонного возраста, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он может спасти Анну от бесплодия даже в ее старости. Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им дарует Господь. Бездетность считалась в еврейском народе наказанием Божьим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливое пренебрежение от своих соотечественников. Святой Иоаким ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании дитя. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру ", - добавляет архимандрит.

Говоря об истории праздника, он отмечает, что церковная традиция обычно не вспоминает день рождения святых, а говорит только о дне их смерти как начале небесной жизни.

"Однако есть два исключения - это Богородица и пророк Иоанн Креститель. Такое решение обосновано тем, что именно эти два человека занимают особое значение в плане спасения, в деле приготовления дороги для земного прихода Божьего Сына. Поэтому их рождение является событием всемирного масштаба", - отмечает монах.

"Это один из последних по времени своего появления двунадесятых праздников, хотя нельзя достоверно указать время, когда его начали праздновать. О нем вспоминают свт. Иоанн Златоуст, св. Прокл, св. Епифан, блж. Августин и прп. Роман Сладкопевец. Первое упоминание об этом празднике пришло с IV века. Палестинское предание гласит, что св. равноапостольная Елена, мать императора Константина, построила в Иерусалиме храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В V в. св. Прокл, патриарх Константинопольский (439-446) также вспоминает этот праздник. В том же V в. епископ Константинопольский Анатолий создал в день Рождества Пресвятой Богородицы стихиры, которые поются и до сих пор ", - рассказывает отец Виктор.

"Свт. Андрей Критский в своей проповеди на праздник величает Пресвятую Богоматерь как ту, по ком исполнились все пророчества и прообразы Ветхого Завета: «Потому что сегодня родилась ребенок, от которого спасение Христос Бог и Слово, который был и приходя, находится на века». А святой Иоанн Дамаскин в проповеди на этот день говорит: «День Рождества Богородицы является днем ​​всемирной радости, потому что через Богородицу весь человеческий род обновился и печаль праматери Евы сменилась в радость», - заключает отец Виктор

Говоря о народных традициях, связанных с праздником, он отмечает, что в Украине в этот день не работали, а после молитв в храме собирали гостей. Свежие овощи и фрукты использовали в народной кухни на праздник Второй Пречистой. Для пасечников это был последний срок утепление ульев на зиму, а овцеводы завершали вторую стрижку.

Люди заметили, что в эту пору обычно холодает, дни становятся мрачными, идут дожди. До Второй Пречистой следовало полностью выкопать картофель и засеять землю рожью.