Блаженнейший Онуфрий благословил тренера ФК "Шахтер" Мирча Луческу

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил главного тренера футбольного клуба «Шахтер» Мирча Луческу и пожелал успехов в спортивной деятельности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, за Божественной литургией в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 20 сентября молился Мирча Луческу со своей семьей.

Их сопровождал настоятель молдово-румынского прихода Киева священник Димитрий Попеску.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка напомнил верующим притчу Спасителя о талантах.

По евангельскому рассказу, один хозяин, отправляясь в чужую страну, дал трем рабам деньги: пять, два и один талант. Каждый из рабов «использовал их на дело и приумножил, кроме того, которому был дан один талант – он «закопал его в землю».

После возвращения хозяина, тот раб, который закопал талант, обвинил хозяина в жестокости и отдал лишь данное ему. Хозяин уличил лень и двуличность последнего и наказал его. Другие отдали деньги, которые были им даны и заработанные, за что получили награду.

По материалам официального сайта УПЦ