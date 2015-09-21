Только мирным путем можно достичь благополучия и процветания - управляющий делами УПЦ

Только мирным путем можно достичь благополучия и процветания.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) 21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы и Международного дня мира.

«За последние полтора года ценность мира стала очень актуальной для нашей страны, которая теперь, к большому сожалению, входит в список двадцати самых опасных стран планеты. Сегодня мы просим Божию Матерь о том, чтобы на нашей земле прекратилось кровопролитие и установился долгожданный мир», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, то, что Рождество Пресвятой Богородицы и Международный день мира отмечаются в один день, имеет особую символичность для современного мира, охваченного многими конфликтами и противостояниями.

«Рождество Пресвятой Богородицы - это день радости, которую человек лучше чувствует тогда, когда на Родине царит мир. Чтобы мир был в наших городах и домах, он прежде всего должен поселиться в наших душах. Вместе с тем Господь говорит: «Не мир Я принес, но меч». Мы призваны бороться со своими внутренними врагами. Ненавидеть надо грехи, а не друг друга», - подчеркнул управляющий делами УПЦ.