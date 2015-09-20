Монастырь св. Екатерины на Синае испытывает трудности в связи с отменой паломничеств

Православный монастырь св. Екатерины на горе Синай испытывает острый кризис после того, как египетские власти полностью закрыли древнюю обитель для паломников и туристов из соображений безопасности. Ранее древний монастырь ежегодно принимал десятки тысяч гостей. Об этом сообщает Благовест-инфо.

По информации египетских СМИ, закрытие монастыря для посетителей нанесло общине огромный ущерб. Однако после власти Египта уверены, что в противном случае угрозы террористов в этом регионе страны будут лишь ощутимее. В недавнем прошлом обитель св. Екатерины оказывалась объектом насильственных действий – был похищен один из монахов.

Ранее синайский монастырь предоставлял работу 400 сотрудникам, которые, в основном, ухаживали за оливковыми плантациями и виноградниками. Однако сегодня многие из них лишились своей работы.

За последние 50 лет обитель св. Екатерины закрывала свои двери дважды: в конце 1970-х – по случаю поездки египетского президента Анвара Садата в Иерусалим, и в 1982 – по случаю ввода египетских войск на Синайский полуостров.

Братия Екатерининского монастыря, расположенного на склоне библейской горы Хорив, насчитывает сегодня около двадцати человек. Несмотря на малочисленность, эта община обладает статусом автономной Церкви в юрисдикции Иерусалимского патриархата.

Настоятель монастыря носит титул архиепископа Синайского и Раифского.

В 2003 году обитель была внесена в списки всемирного наследия ЮНЕСКО.