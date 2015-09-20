В Киево-Печерской лавре состоится открытие выставки "Православный источник духовных знаний"

22 сентября в 15:00, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Онуфрия Митрополита Киевского и всея Украины, в помещении выставочного зала Свято-Успенского собора Киево-Печерской лавры (корпус №80) состоится открытие выставки «Православный источник духовных знаний», посвященной 400-летию Киевских духовных школ. Об этом сообщает сайт КДАиС.

На выставке будут представлены святыни и уникальные исторические экспонаты, связанные с историей Церкви и духовной школы. Среди них: Напрестольный крест Иерусалимского Патриарха Феофана (1600), Напрестольное Евангелие Киево-Братского монастыря (1744), копия Киево-Братской иконы Божией Матери (кон. XIX в.), ряд старинных печатных изданий(XVII в.), портреты ректоров, оригинальные исторические фотоархивы, документы и богословские труды (XIX в.), а также икона Святых выпускников Киевских духовных школ.

Выставка призвана показать преемственность и целостность духовного образования в Киеве одного учебного заведения, который за четыре века своего существования вошел в историю с названиями: Киево-Братская школа, Киево-Могилянская коллегия, Киево-Могилянская академия, Киевская Духовная Академия.

Организатором выставки является Киевская Духовная Академия и Семинария Украинской Православной Церкви в сотрудничестве с Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником и музеем «Православная Украина».