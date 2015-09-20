В Святогорской лавре готовятся к празднованию памяти Собора преподобных отцев

23 - 24 сентября в Свято-Успенськой Святогорской лавре состоятся торжества по случаю празднования памяти Собора преподобных и Богоносных отцев, во Святых Горах просиявших. Об этом сообщает сайт svlavra.church.ua.

Праздничные богослужения в Святых Горах возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Расписание богослужений в дни празднования Собора преподобных отцев Святогорских.

23 сентября, среда:

16.45 – встреча во Святых вратах обители Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины; 17.00 – всенощное бдение; 23.00 – полунощница.

24 сентября, четверг:

4.30 – часы и ранняя литургия в Покровском храме; 7.00 – водосвятный молебен; 8.00 – часы 3-й и 6-й; 8.30 – Божественная литургия в Успенском соборе.

По окончании литургии крестный ход с молебном преподобным и Богоносным отцам Святогорским.