Архангел Михаил, покровитель Киева, и сегодня совершает чудеса – архимандрит Леонтий (Золотарев)

В день воспоминания чуда, совершенного Архангелом Михаилом в Хонех, 19 сентября, храмовый праздник отмечает Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь в Киеве.

О празднике Центру информации Украинской Православной Церкви рассказал благочинный монастыря архимандрит Леонтий (Золотарев).

«Для каждого верующего человека молитвенное обращение к Архангелу Михаилу, многократно являвшему защиту, может стать нормой духовной жизни. Ведь каждый из нас включен в духовную борьбу с силами зла, и помощь Небесного Воеводы действенна и незаменима. Помощь и защита того, кто некогда силой Божией свергнул сатанинские полчища с Небес, кто и сейчас разрушает козни врага рода человеческого», - расказывает благочинный.

По словам архимандрита Леонтия, к Архангелу Михаилу прибегают в тяжелых жизненных обстоятельствах, просят помощи в решении конфликтов, защиты от колдовства, вразумления заблудших и враждующих. Кратко всё это выражено в молитвенном призыве «полезное нам испроси и велию милость, яко Бесплотных Архистратиг» (из тропаря Архангелу Михаилу).

«Почитание Архангела Михаила установлено ещё в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе. Устновлен и особый день для празднования - 8 ноября (21 ноября по новому стилю).

Память о чуде в Хонех, как отдельном событии, связанном с Архангелом Михаилом, отмечается 6 сентября (19 сентября по новому стилю) и так же датировано IV веком.

История праздника такова. Во Фригии - ныне внутренняя область в Турции - вблизи города Колоссы находился храм во имя Архистратига Михаила с целебным источником, известным с апостольских времен. Храм этот был построен на пожертвования одного из жителей города Лаодикии в благодарность Богу и святому Архистратигу Михаилу за исцеление от немоты его дочери.

Спустя 100 лет после строительства этого храма, около 60-ти лет, в молитве и посте, совершал здесь пономарское служение блаженный Архипп. Проповедью о Христе и примером богоугодной жизни он многих язычников приводил к вере во Христа и содействовал их крещению. Язычники решили уничтожить храм и убить Архиппа. Они соединили в одно русло две горных реки и направили их течение на храм, стоявший в долине.

Святой Архипп усердно молился Архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве возле храма явился Архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину, куда ушел горный поток, и храм остался невредим. Место и город, где совершилось чудо, получили название Хоны, что значит "расселина, ущелье".

Местность эта с горными потоками, расселиной и остатками храма сохранилась до сих пор, наглядно подтверждая церковное предание о чуде Архангела. Сам город Хоны после многократных землетрясений пришел в упадок и окончательно опустел после разграбления турками в XI-XII вв», - рассказал отец Леонтий.

«Особое отношение к Архангелу Михаилу, как покровителю Киева, как покровителю христолюбивого войска русичей утвердилось в конце X- начале XI в. Этому способствовал и первый киевский митрополит Михаил. Становление монашества на Киевских горах также связано с Небесным Архистратигом (с греч. «Полководец»), ведь он предводитель не только ангелов, но и монахов, как духовных воинов: в XI-XII в.в. несколько киевских монастырей были посвящены Архангелу Михаилу, и среди первых – пещерная обитель на Зверинце» - отмечает отец Леонтий (Золотарев).

По его словам, написание «Михаил» было обнаружено во время раскопок в 1912 году в алтаре пещерного храма над престолом в Архангело-Михайловском монастыре. Выше, над престолом, обнаружено изображение Зверинецкого креста-голгофы. В нише жертвенника выполнен перечень имен игуменов Зверинецких. Надписи и изображения датированы домонгольским периодом.

Говоря об истории монастыря, архимандрит Леонтий напоминает, что древняя пещерная обитель на Зверинецком холме возникла еще в XI веке из общины отшельников, которые выкопали пещеры с келлиями и храмом. После набегов кочевников и из-за разорения Киева монголо-татарами в 1241 году пещеры были утрачены и на долгое время забыты.

В 1911 году была открыта часть Зверинецких пещер и учрежден скит Киево-Печерской лавры. В 1930-е годы монастырь быль закрыт, монашествующие репрессированы, имущество и святыни разграблены.

Повторные раскопки были начаты в начале 1990-х годов, проведены укрепительные работы, исследованы мощи. В 1997 году был возрожден Зверинецкий скит Троицкого Ионинского монастыря, а с 2009 года учрежден Архангело-Михайловский монастырь.

Справка. Комплекс Архангело-Михайловского монастыря включает наземные строения и пещерную часть.

В настоящее время доступны: пещерный храм в честь Чуда Архангела Михаила в Хонах и две пещерные галереи с монашескими погребениями. В нишах и ковчежцах находятся мощи древних подвижников.

Наземные храмы обители: храм в честь Собора преподобных отцов Зверинецких (надпещерный).

Собор с двумя приделами: в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»; свт. Иоасафа Белгородского и сщмч. Иоасафа Могилевского.

Святыни: мощи преподобных отцов и преподобных мучеников Зверинецких; особо чтимые иконы Божией Матери: Зверинецкая; «Всех скорбящих Радость», «Скоропослушница» и «Достойно есть».

Преподобные Зверинецкие: Леонтий еп. Ростовский, Михаил еп. Юрьевский, Мина еп. Полоцкий, Лазарь еп. Переяславский, Маркиан игум. Зверинецкий, Софроний игум. Зверинецкий, Климент игум. Зверинецкий, Мануил игум. Зверинецкий, Андроник Печерник,Феодор Калика, Иоанн Зверинецкий.

Богослужения проводятся ежедневно. В будни в 07.00; в 17.00. В субботние, воскресные, праздничные дни в 07.45; в 17-00.

Молебны с акафистом: четверг в 18.20 перед иконами Богородицы «Скоропослушница» и «Достойно есть». Воскресенье в 12.00 перед иконой Богородицы «Всех скорбящих Радость».

Монастырь открыт ежедневно с 07.00 до 20.00.

Доступ в Зверинецкие пещеры с 10.00 до 16.30.

Адрес: Киев, ул. Мичурина 20-22. О том, как добраться ЗДЕСЬ

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Фото предоставлены Архангело-Михайловским Зверинецким монастырем