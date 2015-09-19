УПЦ призывает киевлян поддержать инициативу о наименовании одной из улиц столицы в честь Митрополита Владимира (Сабодана)

07:36, 19 сентября 2015
Православие
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Украинская Православная Церковь призывает киевлян поддержать инициативу о наименовании одной из улиц столицы в честь почившего Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира (Сабодана), сообщает сайт church.ua.

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Киевская городская государственная администрация инициировала общественное обсуждение о переименовании улицы Кирова Деснянского района столицы на улицу Митрополита Владимира Сабодана.

Эта улица расположена рядом со Свято-Троицкий собором на Троещине.

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Проголосовать и высказать свое мнение по поводу переименования может каждый желающий на сайте КГГА.

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