УПЦ призывает киевлян поддержать инициативу о наименовании одной из улиц столицы в честь Митрополита Владимира (Сабодана)

Украинская Православная Церковь призывает киевлян поддержать инициативу о наименовании одной из улиц столицы в честь почившего Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира (Сабодана), сообщает сайт church.ua.

Киевская городская государственная администрация инициировала общественное обсуждение о переименовании улицы Кирова Деснянского района столицы на улицу Митрополита Владимира Сабодана.

Эта улица расположена рядом со Свято-Троицкий собором на Троещине.

Проголосовать и высказать свое мнение по поводу переименования может каждый желающий на сайте КГГА.