УПЦ призывает киевлян поддержать инициативу о наименовании одной из улиц столицы в честь Митрополита Владимира (Сабодана)
07:36, 19 сентября 2015Православие
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Украинская Православная Церковь призывает киевлян поддержать инициативу о наименовании одной из улиц столицы в честь почившего Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира (Сабодана), сообщает сайт church.ua.
Киевская городская государственная администрация инициировала общественное обсуждение о переименовании улицы Кирова Деснянского района столицы на улицу Митрополита Владимира Сабодана.
Эта улица расположена рядом со Свято-Троицкий собором на Троещине.
Проголосовать и высказать свое мнение по поводу переименования может каждый желающий на сайте КГГА.
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