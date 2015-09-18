В Конституции должно быть определено понятие семьи – глава информотдела УПЦ

В изменениях к Конституции Украины должно быть четкое определение понятия семьи и прояснены вопросы, связанные с ювенальной юстицией.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал председатель Синодального информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря), во время недавней встречи премьер-министра Украины Арсения Яценюка с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

«Вопросы, связанные с внесением изменений в Конституцию относительно определения и роли института семьи, являются очень важными для религиозного сообщества Украины. И это касается не только того, что в Основном законе должно быть указано, что семья – это союз между мужчиной и женщиной, а еще и вопросов ювенальной юстиции. Это – то, что сегодня вызывает беспокойство в связи с возможностью внесения изменений в Конституцию», – отметил епископ Климент.

При этом глава информотдела УПЦ подчеркнул, что все украинское общество переживает за конституционный процесс и пожелал премьер-министру, чтобы начатые реформы принесли благо народу Украины.