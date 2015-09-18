В Киево-Печерском заповеднике 22 сентября откроется выставка к 400-летию Киевских духовных школ (аккредитация СМИ)

На территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 22 сентября в 15.00 в выставочном зале Свято-Успенского собора (корпус № 80) состоится открытие выставки «Православный источник духовных школ», посвященной 400-летию Киевских духовных школ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на организаторов, на выставке будут представлены святыни и уникальные исторические экспонаты, связанные с историей Церкви и духовной школы.

«Выставка призвана показать преемственность и целостность духовного образования в Киеве одного учебного заведения, которое за четыре века своего существования вошло в историю с названиями: Киево-Братская школа, Киево-Могилянская коллегия, Киево-Могилянская академия, Киевская духовная академия», - от лица организаторов рассказал первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик.

Среди экспонатов, которые будут представлены на выставке: напрестольный крест Иерусалимского Патриарха Феофана (1600 г.), напрестольное Евангелие Киево-Братского монастыря (1744 г.), копия Киево-Братской иконы Божией Матери (конец XIX в.), ряд старопечатных книг (XVII ст.), портреты ректоров, оригинальные исторические фотоархивы, документы и богословские труды (XIX в.), а также икона Святых выпускников Киевских духовных школ.

Организаторы выставки: Киевская духовная академия и семинария УПЦ в сотрудничестве с Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником и музеем «Православная Украина».

Выставка состоится по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и продлится до 11 ноября.

Выставка будет проходить на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Заповедник работает без выходных с 09.00 до 18.00, касса - до 17.00. Вход на территорию заповедника - согласно установленных правил. Вход в выставочный зал Свято-Успенского собора (корпус №80) бесплатный.

Аккредитацию СМИ на открытие выставки проводит Центр информации УПЦ, моб. (066) 095 14 76.

Аккредитация продлится до 22 сентября 12.00 и является обязательной.

Справка Центра информации УПЦ

В 2015 году в Украине отмечается 400-летие Киевских духовных школ. Самобытная киевская богословская образовательная традиция берет начало от 1615 года, когда в Киеве на Подоле была основана Братская школа.

С 1632 года, после объединения с Лаврской школой, она была преобразована в Киевский коллегиум, главным покровителем которого стал святитель Петр Могила. Впоследствии коллегиум получил статус академии и в честь своего покровителя получил название «Киево-Могилянская академия». В течение 1817-1819 гг. в Киеве прошла образовательная реформа, в результате которой на базе Киево-Могилянской академии была создана Киевская духовная академия, Киевская духовная семинария и Киево-Подольское духовное училище. В начале 1920-х годов, после установления в Украине советской власти, духовные учебные заведения прекратили свое существование.

Возрождение духовного образования в Киеве состоялось в 1989 году, когда в стенах Киево-Печерской лавры начала действовать Киевская духовная семинария, а в 1992 году состоялся первый набор в Киевскую духовную академию. Сегодня Киевские духовные школы - это учебный комплекс, который готовит кандидатов в священство, сотрудников церковных учреждений и специалистов в различных областях церковной науки.

23 декабря 2014 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о праздновании на общецерковном уровне 400-летия Киевских духовных школ. Выставка «Православный источник духовных знаний» является одним из юбилейных мероприятий.