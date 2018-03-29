Она села в корабль с обреченными, чтобы вместе умереть за Христа: о святой мученице Раисе - протоиерей Михаил Кирик

Святая преподобная Раиса (или Ираида) была дочерью пресвитера и пострадала за христианскую веру при императоре Максентии (305 -312 г.г.).

18 сентября престольный праздник отмечает храм мученицы Раисы Александрийской в Киеве (Дарницкое кладбище, ул. Тепловозная, 1А. Ст.м. «Осокорки»).

О престольном празднике храма Центру информации УПЦ рассказал его настоятель протоиерей Михаил Кирик.

«18 сентября Православная церковь молитвенно чтит память святой мученицы Раисы Александрийской или по другим чтениям Ираиды. Имя Раиса предположительно древнегреческого происхождения от слова: покорная, уступчивая, легкая. Святая мученица Раиса (Ираида) была родом из Александрии в Египте, дочь александрийского священника. Она пострадала за имя Христово во времена жесткого, безбожного императора Максентия (305-312г.).

Раиса (Ираида) отличалась праведной, богоугодной жизнью, искренней верой в Бога, которую ничто не в состоянии поколебать.

Однажды, исполняя работу по дому, она пошла к источнику набрать воды. По пути девушка увидела корабль, на который погружали множество узников, церковных клириков, обреченных на нечеловеческие пытки и мучительную смерть за то, что они считали себя христианами и не желали поклоняться бездушным истуканам.

Смелая девушка загорелась пламенной любовью к Спасителю, желая пострадать за него и разделить участь заключенных в оковы. Бросив свой водонос, она пошла на корабль, чтобы присоединиться к страдальцам за веру во Христа.

Корабль направлялся в Антиполь. По прибытию туда святая мученица Раиса первой приняла ужасные истязания и скончалась от рук палача, усекшего ее главу мечом. Вслед за ней остальные мученики кровью запечатлели свое исповедание веры во Христа.

Эти события были около 308 г. Из-за гонений на Церковь Христову сведений о святой в церковной памяти сохранилось немного, но и те небольшие крупицы, дошедшие до нас, уже дают представление о глубине подвига и самоотверженности мученицы. Память мученицы Церковь также празднует 6 октября по новому стилю - с именем Ираиды", - рассказал отец Михаил.

В день памяти святой мученицы Раисы Александрийской настоятель храма сердечно поздравляет всех женщин, которые носят это святое имя, с Днем Ангела.

"Мученики, свидетельствуют об истине. Они молитвенники о нас и наши заступники перед Богом. Их жизнь, их исповеднический подвиг являются образцом для нас самих, они зовут нас подражать их подвигу и убеждают в том, что это выполнимо.

Мученики и вообще все святые, являются для людей на все времена одновременно и некоторыми маяками, помогающими не заблудиться в бушующих водах житейского моря.

Ориентируясь на них, можно видеть, что важно и «единое на потребу», а что не столь существенно и вообще ничего не значащее.

Да укрепит Вашу веру и любовь к Богу и людям св. мученица Раиса на месте Вашего ежедневного подвига", - желает всем настоятель храма св. мученицы Раисы протоиерей Михаил Кирик.

Тропарь мученицы Раисы (Ираиды)

Агница Твоя Иисусе Раиса зовет велиим гласом: Тебе Женише мой, люблю, и тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

Справка. Храм мученицы Раисы Александрийской в Киеве.

У восточной стены храма находится пушка, одна из тех, с чьей помощью в 1943 году была освобождена Дарница от немецко-фашистских захватчиков, а рядом с северной - находятся могилы солдат советской армии и войска польского, которые принимали участие в освободительных боях.

Адрес: 02096 ул. Тепловозная, 1а. Конт. тел. 560‑92‑96, (067) 192‑94‑06.

Проезд: от метро «Осокорки», «Левобережная» - автобус 42 до остановки «Дарницкое кладбище»; от метро «Дарница», «Харьковская» - автобус 45 до остановки «Улица Привокзальная».

Богослужение: Вечернее: суббота - 17.00 (зимой - 16.00). Литургия: воскресенье - 8.30. Панихида - воскресенье, 11.00.

Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".