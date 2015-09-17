Факты ущемления прав верующих УПЦ выгодны антиукраинским силам - епископ Климент

19:14, 17 сентября 2015
Православие
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Государству стоит обратить особое внимание на факты нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви, поскольку это дает повод антиукраинским силам распространять информацию об ущемлении религиозной свободы в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава информационного отдела УПЦ епископ Климент 16 сентября во время встречи премьер-министра Украины Арсения Яценюка с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Голова інформаційного відділу УПЦ єпископ Климент

«В некоторых регионах страны происходит притеснение прав верующих Украинской Православной Церкви. Это сопровождается силовыми конфликтами, которые часто инициируют представители местной власти. Таких конфликтов не больше тридцати, и они не меняют религиозной статистики в Украине. Подобные противостояния выгодны не столько религиозным организациям, сколько радикальным политическим силам, которые накануне выборов провоцируют различные конфронтации. В свою очередь, враги Украинского государства, ссылаясь на эти факты, распространяют информацию об ущемлении религиозной свободы в Украине», - отметил епископ Климент.

Также во время встречи премьер-министра с представителями ВСЦиРО глава информотдела УПЦ отдельно коснулся темы убийств священника Романа Николаева и монахини Алевтины (Кравчук).

«По убийству монахини вроде бы появились какие-то данные, но они вызывают больше вопросов, чем ответов. А по убийству священника правоохранительные органы до сих пор молчат», - подчеркнул епископ УПЦ.

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