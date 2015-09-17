Факты ущемления прав верующих УПЦ выгодны антиукраинским силам - епископ Климент

Государству стоит обратить особое внимание на факты нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви, поскольку это дает повод антиукраинским силам распространять информацию об ущемлении религиозной свободы в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава информационного отдела УПЦ епископ Климент 16 сентября во время встречи премьер-министра Украины Арсения Яценюка с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

«В некоторых регионах страны происходит притеснение прав верующих Украинской Православной Церкви. Это сопровождается силовыми конфликтами, которые часто инициируют представители местной власти. Таких конфликтов не больше тридцати, и они не меняют религиозной статистики в Украине. Подобные противостояния выгодны не столько религиозным организациям, сколько радикальным политическим силам, которые накануне выборов провоцируют различные конфронтации. В свою очередь, враги Украинского государства, ссылаясь на эти факты, распространяют информацию об ущемлении религиозной свободы в Украине», - отметил епископ Климент.

Также во время встречи премьер-министра с представителями ВСЦиРО глава информотдела УПЦ отдельно коснулся темы убийств священника Романа Николаева и монахини Алевтины (Кравчук).

«По убийству монахини вроде бы появились какие-то данные, но они вызывают больше вопросов, чем ответов. А по убийству священника правоохранительные органы до сих пор молчат», - подчеркнул епископ УПЦ.