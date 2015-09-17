В Донецкой епархии УПЦ прокомментировали видео про пулемет и священника

Нынешние условия в зоне конфликта не позволяют контролировать тех, кто, называя себя священником, выходит за рамки церковной и гуманитарной деятельности.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, так пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ протоиерей Георгий Гуляев прокомментировал сообщения в СМИ о видео, где представитель «ДНР» демонстрирует пулемет, который, по словам боевика, усовершенствовал некий священник.

В частности, ссылаясь на это видео, некоторые украинские издания и пользователи социальных сетей сделали вывод, что речь идет о священнике именно Донецкой епархии УПЦ.

По словам отца Георгия, в данном случае, СМИ распространили непроверенные слухи.

"Очень странно, что достаточно солидные СМИ, которые должны пользоваться проверенной информацией, построили новость на основе фразы одного человека на видео. Сначала написали, что речь идет просто о священнике. Потом добавили, что он из Донецка. А дальше некоторые издания и пользователи соцсетей сделали вывод, что этот священник из Донецкой епархии", - рассказал отец Георгий.

В то же время представитель Церкви, комментируя видео, отметил, что "сложно говорить о слухах, когда даются минимальные сведения".

"Мы напоминаем, что на территории боевых действий Церковь занимается исключительно религиозной и гуманитарной деятельностью. Мы совершаем богослужения, молимся за мир и помогаем мирному населению", - подчеркнул пресс-секретарь Донецкой епархии УПЦ.

Как сообщалось, представители «ДНР» обнародовали видео с "новым видом оружия", которым собираются обстреливать позиции ВСУ по линии разграничения.

Один из боевиков, присутствующих на видео говорит, что это оружие создал некий священник.