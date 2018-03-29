600 свидетельств его чудесной помощи людям: о святителе Иоасафе Белгородском - протоиерей Виталий Бойко

Дважды в году – 17 сентября и 23 декабря – православные христиане чтят память святителя Иоасафа Белгородского.

В день памяти святителя, 17 сентября, престольный праздник отмечает храм святителя Иоасафа Белгородского в Киеве.

О престольном празднике храма Центру информации УПЦ рассказал его настоятель протоирей Виталий Бойко.

- Храм в честь святителя Иоасафа на Нивках в Киеве, действительно, уникален – не часто встретишь в железобетонных «столичных джунглях» зеленый цветущий островок с березовой рощей, птицами и белками, над которым возносится сруб, увенчанный золотым куполом. Рядом с храмом — детская площадка, беседка, трапезная, воскресная школа и почти всегда многолюдно. Особенно 17 сентября и 23 декабря, в дни Престольного Праздника.

Покровительство святителя Иоасафа для храма выбрано неслучайно. Дело в том, что святое место находится недалеко от АНТК имени Антонова, и близко украинским авиаторам. Игорь Иванович Сикорский приурочил первый испытательный полет биплана «Илья Муромец» дню памяти святителя Иоасафа Белгородского - 10 декабря 1913-го (ст. ст.).

Святитель Иоасаф Белгородский считается покровителем авиаторов, наряду с пророком Ильей.

До 1936-го в ста метрах от нынешнего храма стоял храм-сруб. Большевики уничтожили его, окропив землю мученической кровью священников и прихожан, имена которых, к сожалению, неизвестны.

Жизнеописания святителя Иоасафа, сохранившиеся до наших дней, содержат более 600 свидетельств его чудесной помощи людям. Имя этого великого подвижника благочестия XVIII века – в одной плеяде со святителем Дмитрием Ростовским и преподобным Серафимом Саровским.

Иоаким (будущий святитель Иоасаф) родился в городке Прилуки на Полтавщине 8 сентября 1705-го года (по старому стилю), в день Рождества Пресвятой Богородицы. В 8 лет он поступил в Киево-Могилянскую коллегию. У парня из знатной семьи Горленко могла быть блистательная светская карьера, но он выбирал другой путь – иноческий, равноангельский.

Восемнадцатилетний Иоаким тайно, под предлогом продолжения обучения в Киеве, удалился в Межигорский монастырь. А его отец во время молитвы удостоился откровения, знаменовавшего высоту призвания сына: Иоаким стоял пред Богородицей, преклонив колени, а ангел покрывал ребенка архиерейской мантией.

В 1727-м Иоаким принял монашеский постриг с наречением Иоасаф; еще через два года – рукоположен в священный сан. В 1737-м иеромонах Иоасаф стал игуменом Спасо-Преображенского монастыря (Лубны); в 1742-м – архимандритом и наместником Троице-Сергиевой лавры. На кафедру в Белгороде, объединявшую более 1000 православных парафий, святитель Иоасаф был поставлен в возрасте 43-х лет. 10 декабря 1754 года - отошел ко Господу.

Прославление Иосафа Белгородского в лике святых состоялось в 1911-м году. Во времена советского воинствующего атеизма нетленные мощи святителя экспонировали в музеях. Есть фотосвидетельства и воспоминания об этом Анастасии Цветаевой. В 1970-тые годы они находились в музее религии и атеизма, в Казанском соборе Ленинграда. Позже – спрятаны в шлаковой засыпке чердака собора от музейного коменданта, угрожавшего их уничтожить. В 1991-м стоялось второе обретение мощей святителя Иоасафа. Ныне мощи святого находятся в Белгороде, в Преображенском соборе.

Милосердие, любовь, снисхождение к немощам и деятельная помощь ближним, молитвенный дар, непреклонность воли… Таков не полный перечень добродетелей святителя Иоасафа, по словам его современников.

В жизнеописании есть примечательный эпизод, характеризующий величие силы священнодействия: святитель Иоасаф Белгородский, по преданию, освятил высокую колокольню, с которой, как известно, упал и не разбился Прохор Мошнин - будущий преподобный старец Серафим Саровский.

В сентябре 2001 года Блаженнейший Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины благословил строительство храма в честь святителя Иоасафа на Интернациональной площади в Киеве (р-н Нивки). Активные работы велись с 2007-го - после того, как из Тульчинской епархии в столицу прибыла чудотворная икона, отобразившаяся на стекле мироточивым образом святителя.

*** Храм святителя Иоасафа Белгородского открыт ежедневно с 9.00 до 18.00.

Адрес: 04128, Интернациональная пл. Конт. тел. (050) 189 33 90.

Богослужения: Вечернее: пятница (парастас), суббота — 17.00 (зимой — 16.00). Литургия: суббота — 9.00, воскресенье — 7.00 и 9.00. Акафист свт. Иоасафу: воскресенье, 17.00.

Воскресная школа: воскресенье с 11.00 до 12.00.

Проезд: от метро «Сырецкая» троллейбусом 23 до остановки «Интернациональная площадь»; троллейбус 35 до остановки «Улица Щербакова»; от метро «Нивки» - автобусы 14, 32, троллейбусы 5, 26, 36 до остановки «Интернациональная площадь».

Святыни храма. Икона с частицей мощей свт. Иоасафа Белгородского. Список чудотворного образа святителя Иоасафа Белгородского — копия иконы, отразившейся на стекле в храме с. Крикливец Тульчинской епархии. Ковчег с мощами святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана Асийских, ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца, иконы с мощами великомученика Георгия Победоносца, преподобного Иова Почаевского, преподобного Амфилохия Почаевского.

Наталья Петрова, Центр информации УПЦ - для "УНИАН-Религии".