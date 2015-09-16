В Криворожской епархии УПЦ просят губернатора Днепропетровщины противодействовать захватам церковного имущества

Управляющий Криворожской епархией Украинской Православной Церкви митрополит Ефрем в открытом письме к председателю Днепропетровской облгосадминистации Валентину Резниченко попросил принять решение относительно прекращения захватов культовых сооружений и церковного имущества. Об этом сообщает Центр информации УПЦ ссылаясь на документ, обнародованный на официальном сайте Криворожской епархии.

К губернатору Днепропетровщины митрополит Ефрем обратился в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг церкви святого Николая в селе Чумаки Пятихатского района.

По словам управляющего Криворожской епархией, группа людей во главе с депутатом Верховной Рады Юрием Березой и несколькими местными фермерами пытается захватить храм, чтобы передать его Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

"До этого имели место неоднократные угрозы физической расправы настоятелю... Несмотря на такие события, благочинным Пятихатского района протоиереем Александром Пономаренко 9 сентября 2015 года были проведены общие приходские собрания религиозной общины Свято-Николаевского прихода Криворожской епархии Украинской Православной Церкви в селе Чумаки Пятихатского района, на которых присутствующие в количестве 82-х человек единогласно определили свою принадлежность к канонической Украинской Православной Церкви", - отметил митрополит Ефрем.

По его словам, 11 сентября, оскорбляя и угрожая духовенству и верующим УПЦ, один из местных фермеров вызвал новый конфликт.

"Сегодня, когда наша Украина переживает тяжелые времена, и на востоке страны гибнут лучшие сыны, защищая мир и единство всей страны, а духовенство поддерживает стремление народа к миру и покою, указанные лица под лозунгом лицемерного «патриотизма» пытаются решить свои амбициозные дела нарушением церковного мира и общественного спокойствия", - подчеркнул управляющий Криворожской епархией УПЦ.

Призывая главу Днепропетровской ОГА принять соответствующее решение, митрополит Ефрем ссылается на Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», который запрещает самовольный захват культовых зданий или присвоение культового имущества и предусматривает, что решение о переходе общины в другую юрисдикцию может приниматься только членами приходского собрания под председательством настоятеля храма.