Стремление к богатству - зависимость, которую трудно преодолеть человеку - глава информотдела УПЦ

Стремление к роскоши захватывает сердце и преодолеть эту страсть человеку непросто. Об этом сказал глава информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент в интервью телеканалу "Социальная страна", сообщает Центр информации УПЦ.

"В Евангелии написано: "Трудно богатому войти в Царство Небесное", поскольку сложно преодолеть в себе зависимость от богатства. Нужно не привязываться к этому и иметь силу делиться доходами с другими. Такую силу, к сожалению, имеет не каждый состоятельный человек. Чтобы правильно владеть тем, что посылает Господь, нужно понимать: все, что мы имеем, даровано Богом, а не потому, что мы такие умные и ловкие", - отметил епископ Климент.

По его словам, в этом плане актуален пример князя Владимира.

"В Евангелии много примеров того, что Бог не осуждает богатство, но одновременно Он учит богатых людей, чтобы они понимали, откуда их состояние, и как с ним следует себя вести. Немало святых не были нищими. Например, святой князь Владимир управлял государством, был состоятельным человеком, но, услышав слова Господа о том, что милостыней нужно исправлять свои грехи, начал отдавать свои доходы нуждающимся, строил храмы и школы", - подчеркнул глава информотдела УПЦ.