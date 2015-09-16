В США открывается новый монастырь в честь прп. Силуана Афонского

Новый мужской монастырь РПЦЗ в честь подвижника Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря прп. Силуана Афонского будет открыт в Калифорнии (США) в день памяти преподобного 24 сентября, – сообщает портал Русский Афон.

На открытии обители Божественную литургию в ней возглавит архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл в сослужении епископа Сиэттлийского Феодосия и духовенства Западно-Американской епархии РПЦЗ.

По окончании богослужения будет совершен молебен "перед началом доброго дела", после чего архипастыри, клирики и богомольцы выйдут крестным ходом по монастырскому участку для его освящения и водружения поклонного креста на вершине холма. По окончании торжеств состоится праздничная трапеза для всех участников богослужения.

Как отмечают в Западно-Американской епархии, место под новую обитель является идеальным для уединенной монашеской жизни. Обширный участок (47.5 акров) в живописной местности, как щедрое пожертвование, был подарен епархии специально для устройства здесь обители РПЦЗ.

Монастырь расположен в городе Сонора (Калифорния, США), в предгорье, на краю национального парка-заповедника Йосемити. Обитель имеет свой колодец, а также есть источник, который бьет даже во время засухи. Земли достаточно для постройки келий и других зданий, а также для огородов и всякого другого рода хозяйства. Все перечисленные объекты и службы войдут в генеральный план развития монастыря в будущем. На участке уже имеются строения, которые без дополнительного ремонта используются для монастырской жизни, например монастырский корпус, где находится часовня – кухня, трапезная, кельи и гостевая для паломников.