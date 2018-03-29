Православные празднуют новолетие, начало церковного года (индикт)

Православная Церковь сегодня отмечает новолетие, начало церковного года, или начало индикта.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), церковный год построен так, чтобы люди, приближались к Богу, могли лучше понять, к чему Он зовет.

«Все праздники, которые есть в течение церковного года, нужны в первую очередь человеку. Бог не требует от нас, чтобы мы ничего не делали в эти дни. Он предлагает нам праздничный день для духовного обогащения и роста, дает нам возможность познать себя, приблизиться к Нему. Через участие в святой Литургии войти в Царство Небесное и уже здесь, на земле, познать жизнь будущего века.

Церковный год построен так, чтобы мы, участвуя в событиях из жизни Господа, Божией Матери и святых, приближались к Христу, могли лучше познать и оценить Его жертву, понять, чего Он от нас хочет, к чему зовет», - рассказал отец Виктор.

Также он напомнил о том, что обычай праздновать Новый год в сентябре, после сбора урожая, имеет очень давнюю традицию.

«На сентябрь приходится праздник Нового года у евреев. Сентябрьское начало церковного года характерно только для Церквей восточной традиции. Западная Церковь начинает его первым воскресеньем Рождественского поста (адвент). Уже с VIII века на Востоке появляются упоминания о 1 сентября как о церковном празднике, который имеет свою отдельную службу», - отметил архимандрит.

По его словам, слово «индикт» с латинского означает «провозглашение» или «налог».

«Это был эдикт римских императоров, в котором с целью сбора налогов содержался приказ через определенное время проводить оценку земельных имений. Индиктом в Византии называли 15-летний период исчисления дани. Официально исчисления по индиктам, которое называется также Константинопольским исчислением, началось 1 сентября 312 года», - рассказал монах.

Обращаясь к истории праздника, отец Виктор добавил, что начиная с IV века святые отцы наполнили понятие «индиктион» новым смыслом: христиане должны жить по Христовому индиктиону – Божьими заповедями, и отдавать должное Спасителю, а не земным правителям.

«Годовой богослужебный круг с того времени начинается в сентябре, а первый его день называется «начало индикта». Даже после переноса государственного Нового года на 1 января, Церковь и учебные заведения до сих пор сохраняют традицию начинать новый год в сентябре», - обратил внимание представитель Церкви.

«1 сентября в Константинополе в поздневизантийские времена на городской площади совершалась особая торжественная служба: чин проводов года. Евангелие во время богослужения читал сам Патриарх. В этот день за богослужением вспоминается, как Христос читал в Назаретской синагоге со свитка пророчества Исаии слова о пришествии «лета Господня благоприятного». В Византии считали, что это евангельское событие произошло именно 1 сентября. В Менологии Василия II (Х век) с этой проповедью Христа связано установление праздника Нового года: «С этого времени Он даровал нам этот святой праздник», - рассказал архимандрит Виктор.

«На Руси, после принятия христианства, начало Нового года отмечали с 1 марта, как это было и ранее у славян. О начале церковного календаря с 1 сентября известно с XIII века. Петр I в 1669 году издал указ о начале Нового года с 1-го января», - отметил отец Виктор.

«Все дни в течение церковного года посвящены важным событиям из жизни Христа и Богородицы, а также множеству святых. Но центральное место и значение занимают в нем Христос – Спаситель мира и Пресвятая Богородица. И первый большой праздник в новом церковном году - праздник Рождества Пресвятой Богородицы (21 сентября), а последний - Успения Божией Матери (28 августа). Этот факт говорит о большом внимании к Той, которая родила Спасителя мира», - подытожил архимандрит.

*** Тропарь индикта глас 2-й

Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый, благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя в мире град Твой, молитвами Богородицы, и спаси ны.