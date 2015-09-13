Блаженнейший Онуфрий: Недобрые клятвы нужно нарушать (укр.)

У своїй проповіді у день Усікновення глави Іоанна Предтечі Блаженніший Митрополит Онуфрій розповів, про те, чим людині варто керуватися у своєму житті, щоб розуміти Промисел Господній про кожного з нас.

Говорячи про святкування дня Усікновення глави Іоанна Предтечі, Предстоятель зазначив, що хоч по світським міркам це сумний день, але «для людей віруючих, які знають, що земне життя – це тільки початок нашого буття, інше відношення до смерті».

Під час нашого життя на землі ми маємо приготувати себе до Вічності покаянням і жертвою Богові, зазначив Блаженніший Владика. Приклад Іоанна Хрестителя показує нам найвищий прояв жертовності – пророк постраждав заради істини – приніс в жертву своє життя. «Це є сама висока жертва, яку може людина принести Богові. Тому цей день являється дня нас торжеством. Але святкуємо ми його по-особливому, не веселощами і гулянням, а молитвою і творінням добрих справ», – сказав Митрополит Онуфрій.

Ми теж можемо приносити угодну жертву Богові, зазначив Блаженніший, у вигляді «свого часу – коли лишаємо всі справи і приходимо в церкву; своїх сил – допомагаючи прибрати в храмі чи побудувати церкву; свого розуму – коли розповідаємо ближньому про Вічність і про Бога».

Предстоятель також зауважив, що у своєму житті потрібно керуватися перш за все страхом Божим, і не боятися осуду людей, як це зробив Ірод – вбивця Іоанна Предтечі. Цар побоявся порушити клятву, яку дав перед своїми гостями, і тому став вбивцею праведника. «Недобрі клятви потрібно порушувати, – про це говорять святі отці, зазначив Блаженніший Митрополит Онуфрій. – Ліпше порушити своє слово, це буде менший гріх, ніж коли ми виконаємо безумну клятву. Це буде великим гріхом і великою шкодою для душі».

Його Блаженство нагадав, що головною умовою спасіння і тим, що нас наближає до Бога – є покаяння. А вчителем покаяння і сьогодні для нас є Предтеча Господній Іоанн Хреститель. Тільки через усвідомлення своїх гріхів і переміни життя ми можемо прийняти Спасителя і зрозуміти Промисел Божий про нас.

«Покаяння – це єдиний шлях, який веде людину до з’єднання з Богом. Бог завжди поряд нас, Він все наповнює Собою, але гріхи роблять нас сліпими. Ми уподібнюємося сліпцю, який приймаючи тепло, не бачить його джерела – сонця. Так і звичайні люди, будучи осліплені гріхом, дари Божі приймають, але Бога не бачать».

«Та людина, яка покається у своїх гріхах, навчиться берегти себе від спокус, стане спроможною бачити Бога так само, як ми бачимо одне одного. – зазначив Блаженніший Владика. – І, очевидно, розуміти той Промисел, який Господь має про кожну людину. Тоді ми зможемо стати щасливими ще у цьому земному житті».

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