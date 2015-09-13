УПЦ выступает за единство украинского православия на основе канонов - спикер ОВЦС УПЦ

21:39, 13 сентября 2015
Православие
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Украинская Православная Церковь выступает за единство украинского православия на основе канонов Церкви. На это обратил внимание в комментарии газете "День" заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

Протоієрей Миколай Данилевич

"Если будет достигнуто внутреннее единство Церкви, если будет преодолен раскол, то мы готовы в перспективе рассматривать даже возможность автокефального статуса, но это следует решать соборно, спокойно, мирно, без политических обвинений и лозунгов, с согласия большинства церковного народа и духовенства, а также в согласовании со всеми Поместными церквями, в состав которых будет претендовать войти Православная церковь в Украине в новом возможном статусе", - отметил отец Николай.

По его словам, если теоретически допустить, что Константинополь мог бы признать отдельно взятую УПЦ КП или УАПЦ, то это в православном мире был бы акт, подобный аннексии Россией Крыма.

"Ведь как Россия, аннексировав Крым, нарушила всю систему мировой безопасности, так и возможное одностороннее признание УПЦ КП или УАПЦ Константинопольской или какой-либо из Поместных православных церквей мира приведет к нарушению церковных правил и всей системы межправославных отношений и принесет в семью Православных церквей не «более тесное сотрудничество и укрепление связей», чего желает Вселенский патриархат, а раздор", - подчеркнул представитель ОВЦС УПЦ.

При этом отец Николай напомнил, что РПЦ является весомой частью мирового православия.

"Неправильно строить свою церковную идентичность на антироссийскости, на воинственной риторике по отношению как к УПЦ, так и РПЦ, как это делают в некоторых украинских конфессиях и, к сожалению, отдельные представители диаспоры. Следует помнить, что РПЦ, нравится это кому или нет, является весомой частью Мирового православия, и если кто-то из упомянутых украинских конфессий хочет войти в эту семью Поместных православных церквей, то глупо конфликтовать с отдельными ее членами. Даже несмотря на сложные украинско-российские политические отношения", - отметил протоиерей УПЦ.

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