УПЦ выступает за единство украинского православия на основе канонов - спикер ОВЦС УПЦ

Украинская Православная Церковь выступает за единство украинского православия на основе канонов Церкви. На это обратил внимание в комментарии газете "День" заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

"Если будет достигнуто внутреннее единство Церкви, если будет преодолен раскол, то мы готовы в перспективе рассматривать даже возможность автокефального статуса, но это следует решать соборно, спокойно, мирно, без политических обвинений и лозунгов, с согласия большинства церковного народа и духовенства, а также в согласовании со всеми Поместными церквями, в состав которых будет претендовать войти Православная церковь в Украине в новом возможном статусе", - отметил отец Николай.

По его словам, если теоретически допустить, что Константинополь мог бы признать отдельно взятую УПЦ КП или УАПЦ, то это в православном мире был бы акт, подобный аннексии Россией Крыма.

"Ведь как Россия, аннексировав Крым, нарушила всю систему мировой безопасности, так и возможное одностороннее признание УПЦ КП или УАПЦ Константинопольской или какой-либо из Поместных православных церквей мира приведет к нарушению церковных правил и всей системы межправославных отношений и принесет в семью Православных церквей не «более тесное сотрудничество и укрепление связей», чего желает Вселенский патриархат, а раздор", - подчеркнул представитель ОВЦС УПЦ.

При этом отец Николай напомнил, что РПЦ является весомой частью мирового православия.

"Неправильно строить свою церковную идентичность на антироссийскости, на воинственной риторике по отношению как к УПЦ, так и РПЦ, как это делают в некоторых украинских конфессиях и, к сожалению, отдельные представители диаспоры. Следует помнить, что РПЦ, нравится это кому или нет, является весомой частью Мирового православия, и если кто-то из упомянутых украинских конфессий хочет войти в эту семью Поместных православных церквей, то глупо конфликтовать с отдельными ее членами. Даже несмотря на сложные украинско-российские политические отношения", - отметил протоиерей УПЦ.