В Днепропетровской области все село выступило против перехода из УПЦ в УПЦ КП

Православные верующие села Чумаки Днепропетровской области объединились вокруг священника Украинской Православной Церкви и не согласились переходить в УПЦ Киевского патриархата.

«Люди не пошли за теми, кто пытался расколоть общину. Люди пошли в храм», – заявил благочинный Желтоводского благочиния УПЦ протоиерей Александр Пономаренко.

Назревающий конфессиональный раскол закончился примирением православных верующих. Объединил их настоятель местного храма отец Иоанн, который имеет безупречную репутацию среди прихожан. Это сыграло решающую роль и члены сельской общины решили примириться в храме, за общим Богослужением.

«Сегодня, в воскресенье, у нас была служба. Такую службу сложно вспомнить. Это как будто была вторая Пасха», – рассказал отец Александр.

Как сообщалось, сельская община оказалась под угрозой раскола, после того как местная власть и влиятельный предприниматель начали способствовать переводу общины из УПЦ в УПЦ Киевского Патриархата.

По материалам Официального сайта УПЦ и Союза православных журналистов