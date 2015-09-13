Нужно сказать: "То, что я имею – это Божий дар" - Блаженнейший Онуфрий (укр.)

Під час своєї недільної проповіді Блаженніший Владика Онуфрій зосередив увагу на правильному ставленні до того, що людина набуває протягом земного життя.

«Господь змінив світ не мудрістю людською, а простотою своїх апостолів, які були сповненні Божественної мудрості. Про це говорить Апостол: “Не багато з вас мудрих тілом, не багато сильних, не багато благородних; Бог вибрав немудрих світу, щоб посоромити мудрих, і немічних світу Бог вибрав, щоб посоромити сильних, … – для того, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом (1 Кор. 1: 26-29)”. Це не означає, що християнство прийняли тільки немудрі. Багато мудреців, філософів були навернені до Христа. Але коли вони прийшли до Господа, то для них втратило значення і багатство, і слава, і земна мудрість.

Одним з таких мудреців був Апостол Павло – вельми освічена людина того часу. Коли він пізнав Христа, то сказав, що все ставить за ніщо: “Але що для мене було за надбання, те заради Христа я за втрату вважав. Та й усе вважаю за ніщо заради переважного пізнання Христа Іісуса, Господа мого” (Флп. 3: 7- 8)».

Блаженніший Владика підкреслив, що Божественна мудрість спонукає людину бути вдячною Богові за все, що вона має. Така людина відкидає помилкову самовпевненість, ніби їй немає за що дякувати Богові, ніби все в житті вона досягла сама. Ця подяка висловлюється у виконанні заповідей, основа яких – любов до Бога і до ближнього.

«Потрібно сказати: “Те, що я маю – це Божий дар. І за цей дар я повинен дякувати Тому, хто мені подав його”. Тоді людина буде вести правильний спосіб земного життя. Тоді Боже благословення буде на нас», – зазначив Його Блаженство.

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