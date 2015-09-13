Армянская Церковь отмечает праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня (Хачверац) в воскресенье, выпадающее в промежуток между 11 и 17 сентября. Суббота, предшествующая празднику Воздвижения Креста, считается днем обновления. В этот день вечером совершается освящение церкви и четырех сторон света. Этот день и следующие за праздником вторник, среда и четверг – дни празднования Св. Церкви. Понедельник после праздника – День поминовение усопших. Об этом сообщает сайт lratvakan.com .

Согласно преданию, первый епископ Иерусалима Иаков, брат Господа, найдя частицу Древа Креста Христова, высоко воздвиг ее, явив верующим под пение шаракана «Кресту Твоему, о Христос, поклоняемся». Другое предание гласит, что найденный царицей Еленой (матерью императора Константина Великого) Св. Крест был воздвигнут иерусалимским патриархом Макарием над собравшимися, чтобы они узрели и поклонились ему (326 г.).

В 335 г. император Константин построил на месте погребения Христа храм Св. Воскресения (Сурб Арутюн). Храм был освящен 13 сентября, после чего каждый год стал отмечаться праздник освящения храма, длящийся восемь дней. 14 сентября собирались на Голгофе, где на виду у всех верующих Животворящий Крест воздвигался для поклонения молящихся.

Праздник Воздвижения Креста приобрел еще большее значение после возвращения Св. Креста из персидского плена в первой половине VII века. В 610 году персидский царь Хосров с многочисленным войском напал на Византийскую империю.

Воодушевленные первыми победами персы овладели Иерусалимом и захватили Крестное Древо Христа (614 г.). Многие предались огню и мечу или были уведены в плен. Среди них был также патриарх Иерусалима Захария.

После долгих лет войны византийцы, под предводительством императора Ираклия, одержали победу над персами и освободили Св. Крест (628г.). В этих событиях принимали участие и армянские отряды во главе с правителем Византийской Армении Мжежем Гнуни. Освобожденное Древо Креста было торжественно, в сопровождении процессий и служб в церквах, пронесено через Армению в Константинополь, а затем в Иерусалим.