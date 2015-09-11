Дочь священника продала свою косу, чтобы купить теплые вещи солдату ВСУ

Девушка рассказывает об этом на уроке мужества в одной из школ Запорожья 1 сентября 2015 года.

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Маша Сава, прихожанка храма в честь св. мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии при 9-й больнице Запорожской епархии Украинской Православной Церкви зимой этого года обрезала косу и продала свои волосы, чтобы купить теплые вещи солдату Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба епархии.

Официальный сайт УПЦ по материалам Запорожской епархии УПЦ