В Италии открылась конференция "Милосердие и прощение", на которой выступил Львовский епископ УПЦ Филарет (укр.)

10 вересня в Італії в монастирі Бозе відкрилася XXIII Міжнародна конференція, в роботі якої традиційно беруть участь представники різних навчальних закладів та науково-дослідних центрів. Цього року тема форуму «Милосердя і прощення».

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія від Української Православної Церкви в конференції взяв участь єпископ Львівський і Галицький Філарет.

У перший день роботи конференції владика Філарет зачитав вітальне слово Блаженнішого Митрополита Онуфрія організаторам і учасника форуму.

Понад 170 учасників, серед яких представники Помісних Православних Церков, Римо-Католицької Церкви, древніх Церков Сходу, а також вчені з університетів Європи та Америки, зібралися в обителі обговорити теми, присвячені християнському вченню про милосердя.

Традиційно представники Київської духовної академії також беруть участь у форумі, що проходить в Бозе. Цього року з благословення ректора Київської духовної академії і семінарії митрополита Бориспільського і Броварського Антонія учасниками наукового заходу стали викладачі Київських духовних шкіл архімандрит Роман (Підлубняк) і ієромонах Феодосій (Марченко).

На одному з пленарних засідань архімандрит Роман зачитав вітальну адресу ректора Київських духовних шкіл організаторам і учасникам конференції.

Офіційний сайт УПЦ а матеріалами сайту КДАіС