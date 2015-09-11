Под Киевом освятили возрожденный старинный храм (укр.)

11 вересня, в день Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій звершив чин освячення Спасо-Преображенського храму в урочищі Гусинці Бориспільського району.

Після чину освячення Його Блаженство звершив Божественну літургію. Предстоятелю співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієпископ Ровеньківський і Свердловський Пантелеімон, а також духовенство єпархії.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді.

Пророк Іоанн відразу після Хрещення їм Іісуса Христа був кинутий в тюрму галілейським царем Іродом Антипою – сином Ірода Великого. Іоанн дорікав царю, що той при живому братові Філіпові одружився на його дружині Іродіаді. Якось на дні народження Ірода дочка Іродіади Соломія так догодила царю своїм танцем, що він поклявся перед гостями виконати будь-яке її бажання. І Соломія видала за своє бажання матері: принести голову Іоанна. Ірод засмутився та побоявшись зради своєму слову, послав воїна в тюрму відсікти голову Іоанну. Так, подібно багатьом майбутнім мученикам за Христа, постраждав великий предтеча Месії.

Після відпусту Його Блаженство привітав усіх зі святом та вручив орден святого князя Ярослава Мудрого благодійникові храму Юрію Цикаленку.

*** Гусинці — колишнє село на Київщині, затоплене водами Канівського водосховища у 1971 році.

Спасо-Преображенський храм був зведений у 1822 році коштом місцевого поміщика Гусинського. Храм будували самі селяни з цегли, виготовленої на місцевому заводі. Завдяки високій якості будівельних матеріалів, сумлінному ставленні будівельників до справи і гарячій молитві народу, рештки храму збереглися до нині, незважаючи на те, що майже 40 років храм простояв у воді.

Відроджено старовинний храм стараннями намісника Свято-Кирилівського монастиря архімандрита Варлаама (Озимока).

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