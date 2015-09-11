Минобразования будет признавать дипломы духовных учебных заведений (укр.)

Уряд затвердив Порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.

Відповідна Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652 нещодавно була оприлюднена на Урядовому порталі, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Згідно Постанови Кабміну, державне визнання таких документів здійснює Міносвіти. Підставою для цього є заява фізичної особи (власника документа) або клопотання релігійного центру (управління), що подається за умови наявності заяви фізичної особи. Рішення міністерства за результатами розгляду заяви може бути оскаржено у судовому порядку.

Визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання здійснюється за рівнями та ступенями вищої освіти за галуззю знань «Богослов’я», що передбачає видачу документів державного зразка.

Розгляд поданих документів буде здійснюватися Комісією з державного визнання документів про вищу духовну освіту, яка встановлює еквівалентність рівня здобутої у вищих духовних навчальних закладах освіти освітньому рівню системи освіти України шляхом визначення відповідного або найбільш близького рівня та ступеня вищої освіти, за яким можливе визнання документа про вищу духовну освіту.

Визнання і встановлення еквівалентності документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, відбуватиметься як платна адміністративна послуга Міністерства освіти і науки.

Розмір плати за цю адміністративну послугу становитиме 51 гривень – для фізичних осіб та 85 гривень – для юридичних осіб.

"Попереду ще підготовка наказів МОН на виконання постанови, і вже до кінця року, я думаю, буде запущений механізм процедури визнання", – прогнозує Віталій Хромець, доцент кафедри культурології НПУ ім. М. П. Драгоманова та член робочої групи Міносвіти по розробці підзаконних актів у сфері визнання документів вищих духовних навчальних закладів.

Як повідомляв ІРС, нова редакція Закону України «Про вищу освіту» 2014 року містить доручення для Уряду розробити порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання осіб, які на день набрання чинності цим Законом здобули освіту, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів та отримали вчені звання у зареєстрованих вищих духовних навчальних закладах.

Цей Закон також передбачає можливість для вищих духовних навчальних закладів, які бажають видавати дипломи державного зразка, проходження процедури акредитації освітньої програми.