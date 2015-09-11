В УПЦ назвали священников, погибших со времен Майдана и АТО
11:52, 11 сентября 2015Православие
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В своем блоге на Корреспондент.net митрополит Бориспольский Антоний опубликовал статистику погибших и пострадавших священников и монахов за 2014 и часть 2015 года.
Как указывается в блоге, пятеро человек погибли от рук убийц или при обстрелах в зоне АТО.
Еще трое были ранены или пострадали другим образом при защите храмов, а также в результате конфликтов с представителями радикальных политических сил, указывает митрополит Антоний.
Митрополит приводит полный список пострадавших и погибших с подробностями инцидентов.
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