В УПЦ назвали священников, погибших со времен Майдана и АТО

В своем блоге на Корреспондент.net митрополит Бориспольский Антоний опубликовал статистику погибших и пострадавших священников и монахов за 2014 и часть 2015 года.

Как указывается в блоге, пятеро человек погибли от рук убийц или при обстрелах в зоне АТО.

Еще трое были ранены или пострадали другим образом при защите храмов, а также в результате конфликтов с представителями радикальных политических сил, указывает митрополит Антоний.

Митрополит приводит полный список пострадавших и погибших с подробностями инцидентов.

korrespondent.net